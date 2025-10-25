Stara bila komaj 23 let: umrla je igralka iz znane serije, znan vzrok njene prezgodnje smrti

Isabelle Tate, 23-letna vzhajajoča zvezdnica, znana po vlogi v seriji 9-1-1: Nashville, je umrla 19. oktobra, zdaj pa je bil razkrit vzrok njene prezgodnje smrti.

Vzrok njene prezgodnje smrti je bila redka nevrološka motnja, navaja Entertainment Weekly. Kim McCray, ustanoviteljica agencije The McCray Agency, je izjavila: »Isabelle Tate je imela redko obliko Charcot-Marie-Toothove bolezni.«

Gre za dedno bolezen prizadene živce, odgovorne za gibanje, občutke, sluh in delovanje organov. Bolezen povzroča mišično oslabelost in atrofijo v rokah in nogah, izgubo občutka in druge zaplete, ki pogosto vodijo do težav pri vsakodnevnem delovanju.

Dodala je, da je mlada igralka umrla mirno, in prosila za razumevanje v tem težkem času.

»Družina prosi za zasebnost, medtem ko se soočajo s to nenadno in šokantno izgubo.« V spomin na Isabelle družina pozvala javnost, naj ne pošiljajo rož, temveč naj darujejo sredstva za boj proti tej redki bolezni.