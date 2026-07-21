Stara Jugoslavija je danes izgubila priljubljenega igralca naše mladosti

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Poslovil se je Damir, znanec vseh, ki so kot otroci gledali televizijo.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P., STA
 21. 7. 2026 | 18:53
1:29
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Umrl je hrvaški gledališki, filmski in televizijski igralec Damir Šaban, ki je občinstvu najbolj znan po vlogi Mazala Vrageca v kultni televizijski seriji Smogovci. Star je bil 68 let, so danes sporočili iz Zagrebškega mladinskega gledališča.

Šaban se je rodil 18. marca 1958 v Zagrebu, kjer je leta 1980 na Akademiji za dramske umetnosti diplomiral iz igralstva. Bil je član gledaliških skupin Akteri in Mestnega gledališča Trešnja, od leta 1989 pa stalni član ansambla Zagrebškega mladinskega gledališča, kjer je odigral številne odmevne gledališke vloge, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Širšo priljubljenost mu je prinesla vloga Mazala Vrageca v seriji Smogovci, ki jo je igral skozi vseh šest sezon, od leta 1982 do 1997. V intervjujih je izrazil veselje, da ga javnost še desetletja kasneje prepoznava po tej vlogi.

Tomislav Štriga in Damir Šaban, znana soigralca. FOTO: Pixell
Tomislav Štriga in Damir Šaban, znana soigralca. FOTO: Pixell

Poleg gledališke kariere je odigral številne vloge v filmu in na televiziji. Poleg Smogovcev je zaigral še v številih drugih hrvaških serijah ter v filmih Armin, Trije moški Melite Žganjer, Četverored in mednarodni produkciji Pomlad v Bosni, kjer je igral ob boku Richarda Gerea.

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