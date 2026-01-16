  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Ste med njimi: najvztrajnejši astrološki znaki

Pet astroloških znakov izstopa po izjemni vztrajnosti pri uresničevanju ciljev.
M. Fl.
 16. 1. 2026 | 06:00
V svetu astrologije vsak od nas nosi edinstveno kombinacijo lastnosti, ki oblikujejo naš značaj in nekateri posebej izstopajo po vztrajnosti. Ne odnehajo niti, ko postane težko, kljub oviram gredo naprej  in vztrajno ter z voljo dosegajo svoje cilje. Žena.rs izpostavlja pet astroloških znakov, ki so pravi simboli vztrajnosti.

Kozorog

Utelešenje discipline in potrpežljivosti. Njegova pot do uspeha morda ni najhitrejša, a je zagotovo najstabilnejša. Kozorog ve, da se nič dragocenega ne doseže čez noč, in je leta vlagati trud pripravljen v rezultate. Njegova vztrajnost izhaja iz globoke potrebe po dosežkih in občutku lastne vrednosti. Vedno si postavlja dolgoročne cilje, ki ga motivirajo skozi celo življenje. Njegova moč je v potrpežljivosti, z vsakim majhnim korakom se bliža končnemu uspehu. Red in disciplina sta zanj ključna, saj mu pomagata ostati osredotočen tudi pri največjih preizkušnjah.

Bik

Slovi po trmi, a za to trmo se pogosto skriva neverjetna vztrajnost. Ko se za nekaj odloči, ga je težko ustaviti. Njegov pristop je pragmatičen, korak za korakom, brez hitenja, a vedno naprej. Stabilnost in varnost sta glavni gonilni sili bika. On vztraja, ker verjame v vrednost vsakega prizadevanja in rezultatov, ki sledijo. Zaradi odločnosti je v osebnih in poklicnih izzivih pogosto nepremagljiv. Ko enkrat zbere energijo, ne popušča, dokler ne doseže cilja.

Škorpijon

Je čustveno intenziven, a ravno ta globina mu daje izjemno moč in sposobnost premagovati težave, ki bi druge zlomile. Njegova vztrajnost pogosto izhaja iz notranje borbe in potrebe po nadzoru nad lastnim življenjem, zato je pri doseganju ciljev nepremagljiv. Škorpijon se ne boji preizkušenj, saj verjame, da vsaka ovira krepi njegovo moč. Njegova notranja energija je magnet za rešitve tudi v najbolj zapletenih situacijah. Ko se osredotoči na cilj, ga ne more nihče odvrniti od poti.

Lev

Čeprav rad uživa pozornost in priznanje,  se za tem sijajem skriva jeklena volja. Ko si postavi cilj, ponos ne dopušča, da bi odnehal. Njegova vztrajnost pogosto izvira iz želje pustiti pečat in se dokazati, ne le drugim, temveč tudi sebi. Lev išče izzive, ki mu omogočajo, da pokaže svojo moč in odločnost. Njegova energija navdihuje tudi ljudi okoli njega, saj je njegova vztrajnost nalezljiva. Ko si enkrat zada cilj, delujejo s pogumom in neustavljivo odločnostjo.

Devica

Ne verjame v polovične rešitve. Njena vztrajnost temelji na analitičnem pristopu in želji, da je vse opravljeno pravilno. Če ne uspe prvič, analizira, prilagodi in poskusi znova, dokler ne doseže popolnega rezultata. Devica verjame v moč natančnosti in pripravljenosti na vsako situacijo. Njena vztrajnost je podprta z inteligenco in sposobnostjo reševanja težav. Ko se odloči za cilj, jo red in logika, ne glede na ovire, usmerjata do uspeha.

