Ste videli, koga je na srečanje s Xijem pripeljal Elon Musk (FOTO in VIDEO)

Redko kateri šestletnik lahko reče, da je bil tudi on na diplomatskem srečanju, ki sta se ga udeležila predsednika dveh svetovnih velesil. Sin Elona Muska X Æ A-Xii je eden od njih. Ali bolje rečeno, edini. Že zaradi tega je med domačini in svetovno javnostjo deležen veliko pozornosti, še več navdušenja pa požel zaradi svoje ljubke oprave. Na sebi je namreč imel svilen telovnik v kitajskem kroju in slogu, čez ramo pa si je zavihtel ljubko torbico v obliki zmaja, ki jo je najverjetneje prav tako kot telovnik dobil na Kitajskem.

Čeprav bi bilo pričakovati, da se bo šestletni deček v sobi, polni državnikov, ki so bili zatopljeni v resne pogovore, dolgočasil, pa je bilo ravno nasprotno. Fotografi so ga ujeli, ko se je nasmejan do ušes rokoval s kitajskimi uradniki in videti je bilo, da je z njimi celo malce poklepetal. Musk je na družabnem omrežju pozneje razkril tudi, da se X uči celo mandarinščine, ki velja za enega najbolj zahtevnih jezikov na svetu.

Mali X, kot kličejo X Æ A-Xiija, ima sicer izkušnje z druženjem s pomembneži, ne nazadnje je tudi njegov oče eden od njih, zato to zanj ni nič nenavadnega ali zastrašujočega. Muska je denimo v preteklosti že spremljal na sestanke z Donaldom Trumpom, ob njem je bil celo med tiskovno konferenco v Ovalni pisarni, med katero si je brez zadrege vrtal po nosu.