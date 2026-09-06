Steve Irwin: hči se je poklonila očetu superjunaku

Dvajset let po novici, da je umrl zoolog in naravoslovec Steve Irwin, ki ga je svetovna javnost poznala kot lovca na krokodile, se je svojemu očetu, ki ga imenuje superjunak, poklonila njegova 28-letna hčerka, avstralska naravovarstvenica Bindi Irwin, je poročal britanski BBC. »Vedno sem mislila, da je očetova zapuščina ohranjanje divjih živali, a izkazalo se je, da je njegova zapuščina ljubezen. Do našega planeta in drug do drugega,« je objavila na Instagramu. Ko je neustrašnega Avstralca 4. septembra 2006, ko je imel 44 let, s svojo strupeno konico zabodel skat, je na Velikem koralnem grebenu snemal oddajo o najnevarnejših živalih v oceanih. Bindi Irwin je imela takrat osem let, njen brat Robert, ki prav tako nadaljuje očetovo poslanstvo, komaj dve.

»Moja mama je izgubila ljubezen svojega življenja; z bratom sva izgubila najboljšega očeta. Žalost nas nikoli ne zapusti,« je med drugim zapisala in dodala, da je vsa družina spremljala, kako svet žaluje za njenim očetom. Z dedkom, ki ga nikoli ni spoznala, povezanost čuti tudi njena petletna hčerka Grace Warrior. »Vsako jutro gleda njegove dokumentarne filme. Čuti ljubezen svojega dedka krokodila, ne da bi ga kdaj srečala.«

Steve Irwin je navduševal gledalce po vsem svetu, tudi pri nas. FOTO: Will Burgess/Reuters

Steve in njegova žena Terri sta že pred rojstvom Bindi vodila dokumentarno TV-serijo Lovec na krokodile, s katero sta zaslovela po svetu, njun družinski živalski vrt pa je postal eden najbolj obleganih turističnih krajev v Avstraliji. Na dan, ko se jima je rodila hčerka, je spomnila Terri Bindi. Na družbenih omrežjih je ob obletnici moževe smrti objavila intervju, v katerem novopečeni oče v svojem slogu opisuje veliki dogodek: »Najbolj neverjetno srečanje z divjimi živalmi v mojem življenju je bilo rojstvo moje hčerke Bindi.« Hčeri je dal ime po svoji najljubši krokodilki Bindi, kar v enem od jezikov avstralskih domorodcev pomeni mlado dekle.

Bindi je hitro postala zvezda, izkazala se je kot igralka, pevka in plesalka. Leta 2015 je s profesionalnim plesalcem Derekom Houghom zmagala v priljubljeni ameriški oddaji Zvezde plešejo, bila je gostja v domala vseh znanih pogovornih oddajah, vodila je tudi družinski šov, v središču katerega je bil njihov živalski vrt v Queenslandu. Ob 20. obletnici smrti se je očetu poklonil tudi 22-letni Robert; objavil je fotografijo, na kateri ga Steve Irwin drži v naročju, ko je bil še dojenček, s pripisom: »Tvoja zapuščina je večna.« Novembra lani je bil Robert okronan za zmagovalca ameriškega plesnega tekmovanja Ples z zvezdami, desetletje po tem, ko je naslov osvojila njegova sestra.