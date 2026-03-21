Steven Spielberg o zakonu in karieri: »Tega javnost nikoli ne bo videla.«

Med gostovanjem na festivalu SXSW v Austinu je 79-letni oskarjevec Steven Spilberg razkril neznane podrobnosti o svojem družinskem življenju. Čeprav je ustvaril nekatere največje filmske uspešnice v zgodovini trdi, da je zaradi družine brez obžalovanja zavračal odmevne projekte, vključno s prvimi filmi o Harryju Potterju. »Moje najboljše zgodbe javnost nikoli ne bo videla,« je sporočil režiser.

Družina pred Hollywoodom

Na dogodku je sredi marca izkazal spoštovanje svoji ženi, igralki Kate Capshaw, s katero je poročen od leta 1991. Par se je spoznal med snemanjem filma Indiana Jones in tempelj smrti, danes pa imata veliko družino s sedmimi otroki in šestimi vnuki. »S Kate sva ustvarila neverjetno življenje. V zadnjih dvajsetih letih je režija v primerjavi s starševstvom in potrebami moje družine, šla v drugi plan,« je povedal Spielberg, pri čemer je poudaril, da je to njegova največja življenjska prioriteta.

Žrtvoval franšizo o čarovniku

Koliko mu pomeni družina, priča njegova odločitev v začetku 2000-ih, ko je brez oklevanja zavrnil režijo prvega filma iz serije o Harryju Potterju. Da bi se izognil večmesečnemu snemanju v tujini in ločitvi od otrok, je Spielberg zamudil priložnost za enega najdonosnejših projektov v zgodovini kiematografov. »Žrtvoval sem sijajno franšizo, a ko pogledam nazaj, sem izjemno srečen, da sem to storil, da sem bil z družino,« je pojasnil in dodal, da bi ga večmesečna selitev v drugo državo brez vsakodnevnega stika z otroki preveč izčrpala.

Najboljše zgodbe hrani za otroke

Čeprav se približuje osemdesetemu letu, Spielberg še vedno ustvarja, a priznava, da njegove najboljše ideje nikoli ne pridejo na platna. »Celo življenje pripovedujem zgodbe, a tiste najboljše niso nikoli objavljene. Imam sedem otrok in sem kot zdravnik na domu hodil iz sobe v sobo. Moji otroci, ne javnost so bili deležni mojih najboljših zgodb,« se je pošalil. Dodal je, da mu prav otroci pomagajo ostati v koraku s svetovnimi trendi. Ker sam sploh ne uporablja družbenih omrežij, so oni tisti, ki ga obveščajo o vsem, kar mora vedeti.

Hollywoodska izjema in uspešna združitev družin

Ljubezenska zgodba slavnega režiserja in igralke se je začela že leta 1984 na snemanju enega od filmov Indiana Jones, v katerem je ona igrala glavno žensko vlogo. Po nekaj letih zveze sta oktobra 1991 stopila pred oltar, danes njun zakon velja za enega najbolj stabilnih v Hollywoodu. Namesto tipičnih škandalov, ki spremljajo zabavno industrijo, sta zakonca posvečena uspešni združitvi družin iz prejšnjih odnosov. Režiser pogosto poudarja, da je bila Kate kljub vsem pastem filmskega sveta, ključna pri ustvarjanju toplega doma, piše T-portal.