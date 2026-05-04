Stoti rojstni dan slavnega znanstvenika: »Nikoli mi ni padlo na pamet, da bi verjel v Boga.«

Od otroškega navdušenja nad fosili do voditelja naravoslovne oddaje z izvirnim naslovom Zoo Quest, snemanj dokumentarnih serij, filmov do svetovnih priznanj, je 99-letni Sir David Attenborough, pisec in večkrat nagrajeni avtor dokumentarcev, kot so Svet narave, Modri planet ter franšize Planet Zemlja, prehodil dolgo pot. V teh dneh, natančneje osmega maja pa bo praznoval svoj stoti rojstni dan. V počastitev tega sijajnega jubileja BBC pripravlja poseben program, vključno z novim dokumentarcem z naslovom Največje avanture Davida Attenborougha, ki razkriva zakulisje njegove znamenite serije iz leta 1979 Življenje na Zemlji.

Ta izjemni znanstvenik, rojen 1926 v Middlesexu, še vedno ustvarja, sodeloval je pri novih filmih Skrivni vrtovi in Divji London, v katerih raziskuje naravo v urbanih in lokalnih okoljih. V nekaterih intervjujih je poskušal razvozlati skrivnost svoje dolge in kakovostne življenjske dobe. Leta 2017 je dejal, da je s starostjo zmanjšal uživanje rdečega mesa, še vedno uživa sir in ribe, a je njegova prehrana načeloma rastlinska. Glede zdravstvenih težav je v enem izmed pogovorov razkril, da ima od leta 2013 vgrajen srčni spodbujevalnik, dve leti kasneje pa je imel tudi dvojno zamenjavo kolen. O sebi pravi, da ni religiozen človek: »Nikoli mi ni padlo na pamet, da bi verjel v Boga.«

Skrivnost njegove vitalnosti je predvsem v delu, ki ga obožuje, in kljub stotemu letu še vedno ustvarja, o morebitni upokojitvi je dodal: »Če bi se preživljal s kopanjem premoga, bi bil zelo vesel, če bi lahko prenehal. A nisem. Potujem po svetu in opazujem najbolj fascinantne stvari. Kakšna sreča.«