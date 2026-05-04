VISOK JUBILEJ

Stoti rojstni dan slavnega znanstvenika: »Nikoli mi ni padlo na pamet, da bi verjel v Boga.«

Sir David Attenborough, priznani britanski naravoslovec in zagovornik varovanja okolja, bo 8. maja praznoval 100. rojstni dan.
 4. 5. 2026 | 13:25
Od otroškega navdušenja nad fosili do voditelja naravoslovne oddaje z izvirnim naslovom Zoo Quest, snemanj dokumentarnih serij, filmov do svetovnih priznanj, je 99-letni Sir David Attenborough, pisec in večkrat nagrajeni avtor dokumentarcev, kot so Svet narave, Modri planet ter franšize Planet Zemlja, prehodil dolgo pot. V teh dneh, natančneje osmega maja pa bo praznoval svoj stoti rojstni dan. V počastitev tega sijajnega jubileja BBC pripravlja poseben program, vključno z novim dokumentarcem z naslovom Največje avanture Davida Attenborougha, ki razkriva zakulisje njegove znamenite serije iz leta 1979 Življenje na Zemlji.

Ta izjemni znanstvenik, rojen 1926 v Middlesexu, še vedno ustvarja,  sodeloval je pri novih filmih Skrivni vrtovi in Divji London, v katerih raziskuje naravo v urbanih in lokalnih okoljih. V nekaterih intervjujih je poskušal razvozlati skrivnost svoje dolge in kakovostne življenjske dobe. Leta 2017 je dejal, da je s starostjo zmanjšal uživanje rdečega mesa, še vedno uživa sir in ribe, a je njegova prehrana načeloma rastlinska. Glede zdravstvenih težav je v enem izmed pogovorov razkril, da ima od leta 2013 vgrajen srčni spodbujevalnik, dve leti kasneje pa je imel tudi dvojno zamenjavo kolen. O sebi pravi, da ni religiozen človek: »Nikoli mi ni padlo na pamet, da bi verjel v Boga

Skrivnost njegove vitalnosti je predvsem v delu, ki ga obožuje, in kljub stotemu letu še vedno ustvarja, o morebitni upokojitvi je dodal: »Če bi se preživljal s kopanjem premoga, bi bil zelo vesel, če bi lahko prenehal. A nisem. Potujem po svetu in opazujem najbolj fascinantne stvari. Kakšna sreča.«

VISOK JUBILEJ

Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Ekipa se dokončno sestavi v KeBonu

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
