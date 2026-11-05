Stradali, da so si ga lahko privoščili

Dražbena hiša Sotheby's v New Yorku bo 15. decembra dala na dražbo pismo, ki ga je kitarist in eden od ustanoviteljev skupine Rolling Stones Brian Jones napisal bobnarju Charlieju Wattsu. V njem je Jones Wattsa povabil, naj se pridruži takrat še povsem novi skupini, ki je kmalu zatem postala znana kot The Rolling Stones.

Pismo iz junija 1962, še preden je skupina prevzela ime The Rolling Stones in le nekaj tednov pred njihovim prvim nastopom julija istega leta, bo po pisanju spletne revije Art Daily javnosti prvič dostopno več kot šest desetletij po tem, ko je bilo napisano. Hranila ga je Wattsova sestra in je bilo ves čas v družinski lasti. Na dražbi ga bodo ponudili skupaj z originalno ovojnico, njegova vrednost je ocenjena od 70.000 do 80.000 dolarjev.

Jones je pismo naslovil na gospoda C. Wattsa in ga poslal na njegov dom iz otroštva v Wembleyju. V njem je zapisal: »Dragi Charlie, če se ti zdi to pismo precej predrzno, mi, prosim, oprosti ...« Nato v njem povpraša o Wattsovem sodelovanju z zasedbo Blues Incorporated, eno vodilnih skupin na londonski, takrat cvetoči r&b sceni, in utemelji, zakaj bi se Watts moral pridružiti njegovi skupini: »Iščemo dobrega bobnarja. Že zdaj menimo, da je naša skupina veliko boljša od Alexove, dosegamo zelo uigran zvok.«

Dragi Charlie, če se ti zdi to pismo precej predrzno, mi, prosim, oprosti ...

V pismu Jones tudi opiše takratno zasedbo skupine – dve kitari, orglice, klaviature in bobni – ter precej odkrito oceni njihovega trenutnega bobnarja: »Naš sedanji bobnar je obupen!« V zgodnjih 60. letih je bila skupina Blues Incorporated pomembno stičišče številnih glasbenikov, ki so kasneje sooblikovali britansko rock glasbo. Med njimi je bil tudi Watts, nadarjeni jazzovski bobnar, ki je nastopanje s skupino usklajeval s svojo redno službo v oglaševanju.

Zaradi Wattsa so bili lačni

Watts sprva ni bil navdušen nad tem, da bi zapustil zasedbo Blues Incorporated in varnost svoje službe v oglaševanju ter se podal v negotovo prihodnost z nastajajočo skupino. Trajalo je še sedem mesecev, da so ga prepričali o prestopu, pri tem so morali biti zelo vztrajni in odločni. Keith Richards je v svoji avtobiografiji Življenje opisal, v kaj vse so bili glasbeniki pripravljeni privoliti, da bi si zagotovili bobnarja. Spominja se, da so si celo odtegovali hrano, da bi si ga lahko privoščili. »Stradali smo, da smo ga lahko plačali,« je zapisal.

Watts se je skupini uradno pridružil januarja 1963, 2. februarja pa so The Rolling Stones že nastopili v zgodnji šestčlanski zasedbi, ki so jo poleg Jonesa in Watsa sestavljali še pevec Mick Jagger, basist Bill Wyman, kitarist Keith Richards in pianist Ian Stewart.

Watts je ostal bobnar skupine vse do svoje smrti avgusta 2021.

Watts je ostal bobnar skupine vse do svoje smrti avgusta 2021. Njegov značilni slog, ki je koreninil v jazzu, a se hkrati popolnoma prilegal zvoku skupine, temelječemu na bluesu, je postal nepogrešljiv del glasbene identitete zasedbe The Rolling Stones.