Sumi so potrjeni: to so našli v hiši očeta Meghan Markle

Filipinska policija je med predmeti, za katere domnevajo, da pripadajo Thomasu Marklu starejšemu, našla gradivo, ki po navedbah preiskovalcev vsebuje posnetke spolne zlorabe otrok. Odkritje je del preiskave zaradi suma posedovanja prepovedanega gradiva in morebitne spolne zlorabe otrok.

Preiskava naj bi potekala v pravi smeri

Vršilec dolžnosti direktorja filipinske nacionalne policije, generalmajor Wilson C. Asueta, je na novinarski konferenci izjavil, da preiskava poteka v pravi smeri, poroča Page Six. Oblasti so 29. oktobra pridobile nalog za pregled sumljivih dokazov v hiši Thomasa Markla starejšega v mestu Cebu na Filipinih. Po poročanju britanskega časnika The Times preiskovalci pregledujejo računalnike, mobilne telefone in naprave za shranjevanje podatkov, ki so jih našli v hiši. Domnevno naj bi odkrili videoposnetke, na katerih se pojavljajo dečki in deklice azijskega in belega porekla.

Policija ugotavlja, komu pripadajo sporni posnetki

Preiskovalci zdaj poskušajo ugotoviti, ali pregledane naprave res pripadajo 82-letnemu Marklu in ali se morda tudi sam pojavlja na posnetkih. »Uspelo nam je najti datoteke, ki vsebujejo več gradiv, za katera velja zakon o spolni zlorabi in izkoriščanju otrok,« je izjavil generalmajor Wilson C. Asueta.

Filipinska policija proti Thomasu Marklu starejšemu za zdaj še ni uradno vložila obtožnice. Preiskava še poteka, pristojni organi pa morajo šele ugotoviti vse okoliščine in odgovornost za najdeno gradivo. V preiskavo so vključene tudi mednarodne institucije. Med njimi je ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI), ki sodeluje z lokalno policijo.

Preiskava se je razširila na skladišče v Mehiki

Primer je, potem ko so mehiške oblasti preiskale nekdanje skladišče Thomasa Markla v kraju Rosarito Beach v Mehiki, dobil tudi mednarodno razsežnost. Vendar je filipinski minister za notranje zadeve Juanito Victor »Jonvic« Remulla v torek po poročanju časnika The Times izjavil, da mehiške oblasti v zvezi s tem primerom do takrat filipinske policije še niso kontaktirale. Lokalna revija Voz poroča, da Thomas Markle od leta 2024 ni plačeval najemnine za skladišče, čeprav je v njem še naprej hranil svoje osebne stvari. V Rosaritu je živel od leta 2011 do leta 2025, ko se je preselil na Filipine. Po amputaciji noge decembra 2025 se je vrnil v Združene države Amerike.

Po dostopnih informacijah je do nedavnega bival v domu za starejše na Floridi, vendar so ga po objavi informacij o preiskavi zaprosili, naj zapusti ustanovo. Meghan Markle se je v preteklosti že javno odzvala na polemike in obtožbe, povezane z njenim očetom. Takrat je prvič spregovorila tudi o razlogih, zaradi katerih je z njim prekinila stike.