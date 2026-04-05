Susan Boyle je presenetila z novim videzom (FOTO)

Škotska pevka Susan Boyle je v sredo dopolnila 65 let, na Instagramu pa svojih 176.000 sledilcev presenetila z novo barvo las in novo pričesko. Kot je znano, jo je med zvezde leta 2009 izstrelil nastop v šovu Britanija ima talent, kjer je navdušila z interpretacijo pesmi I Dreamed A Dream iz muzikala Les Misérables.

Danes ne poje več, uživa pa v razkošnih kosilih s prijatelji in se udeležuje številnih zvezdniških dogodkov, navaja Daily Mail. Minulo poletje je presenetila v eterično padajoči beli obleki in bleščečih zlatih dodatkih, ko je uživala na turnirju v Wimbledonu. Oboževalci skoraj niso mogli verjeti njeni glamurozni preobrazbi. Susan, ki jo je igralec Timothée Chalamet pred kratkim označil za eno največjih Britank, je prejela res veliko komplimentov.

Fotografija z novo pričesko, ki jo je objavila na Instagramu. FOTO: Instagram

Slava ji ni stopila v glavo

Istega leta, ko se je predstavila na talentih, je izdala album, postal je najhitreje prodajani v Združenem kraljestvu do tedaj, a ji slava kljub temu ni stopila v glavo. Trdno se je oprijela svojih korenin in je zavrnila selitev iz soseske občinskih stanovanj, kjer živi že vrsto let. Čeprav je nastopala z vrsto največjih imen v svetu glasbe, še vedno obiskuje lokalno kavarno The Larder.

Susan, ki ima v svojem skromnem domu v Blackburnu na Škotskem, kraju s 5900 prebivalci, dve mački, je nekaterim svojim najbližjim prijateljem celo zaupala, da ne razume, zakaj toliko hrupa okoli nje – čeprav je prodala več kot 20 milijonov plošč in naj bi imela na banki več kot 22 milijonov funtov (25 milijonov evrov).

Njena prijateljica Kim, ki dela v omenjeni kavarni, Susan redno streže in jo vidi kot povsem običajno stranko. »Popolnoma normalna je. Tukaj ni nobena superzvezdnica. Spominja me na mojo babico. Pride, je srečna in vedno vesela, ko te vidi. Objame te. Ni vzvišenosti, ni napihnjenosti. Ona je preprosta, običajna oseba. Naroči umešana jajca in toast iz rjavega kruha ter včasih še majhno skodelico čaja. Piškotkov ne dobi, ker je diabetik,« je razkrila Kim.

Pevka ima tudi izjemen smisel za humor. »Imeli smo nekaj ljudi, ki so se razburili od navdušenja, ko so jo videli tukaj, ona pa me je spraševala, zakaj so tako vznemirjeni. Pošalila se je in mi rekla: Najbrž zato, ker želijo videti tebe. Ti si zvezda,« je še povedala natakarica.