Govorice o ločitvi niso potihnile, zdaj je Barack Obama naredil pomembno gesto (FOTO)

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in njegova žena Michelle Obama sta praznovala 34. obletnico poroke. Barack se je ob tej priložnosti oglasil na družbenih omrežjih in objavil njuno skupno fotografijo. »Vse najboljše ob obletnici, Michelle! Še vedno sem najsrečnejši moški na svetu, ker sem s teboj,« je zapisal. Njegova objava je navdušila sledilce, čestitke pa so prihajale z vseh strani.

Barack in Michelle Obama danes veljata za enega najbolj prepoznavnih in dolgoletnih političnih parov na svetu, njuna ljubezenska zgodba pa se je začela daleč od žarometov. Spoznala sta se leta 1989 v odvetniški pisarni v Chicagu, kjer je Michelle delala kot odvetnica. Barack je tisto poletje v pisarno prišel kot pripravnik. Prav Michelle je dobila nalogo, da mu kot mentorica pomaga pri uvajanju v novo delovno okolje.

Barack je za Michelle hitro pokazal zanimanje, vendar je sprva zavračala njegovo dvorjenje. Menila je namreč, da ni primerno, da bi šla z njim na zmenek, saj je bila njegova mentorica. Prepričana je bila, da bi lahko njuno razmerje delovalo neprofesionalno.

Na prvi zmenek sta šla v Chicago

Barack kljub temu ni odnehal in jo je vztrajno prepričeval, naj gre z njim na prvi zmenek. Michelle je na koncu pristala. Sprehodila sta se po Chicagu, si ogledala film in šla na sladoled. Še istega leta sta postala par. Po treh letih zveze jo je Barack med večerjo v restavraciji zaprosil. Poročila sta se oktobra 1992, v zakonu pa sta se jima rodili dve hčerki, Malia (28) in Sasha (25).

Govorice o ločitvi

V preteklosti so se pojavile tudi govorice, da naj bi se Barack in Michelle ločevala. Zdaj pa je nekdanji predsednik z javno objavo ob njuni obletnici znova pokazal, da sta še vedno skupaj.

Sodeč po njunih javnih objavah in sporočilih drug drugemu njun odnos ostaja trden tudi po več kot treh desetletjih zakona, poroča Story.hr.