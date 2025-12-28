Svet filma v solzah, preminula je filmska ikona

V 92. letu starosti je umrla kultna francoska filmska igralka Brigitte Bardot, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz njene fundacije. Bardot je veljala za seksualni simbol 50. in 60. let. Čeprav se je dokaj hitro umaknila iz filmske industrije, je ostala pomembna ikona tako francoske kot globalne pop kulture.

Čeprav se je dokaj hitro umaknila iz filmske industrije, je ostala pomembna ikona tako francoske kot globalne pop kulture. FOTO: Eric Feferberg Afp

»Fundacija Brigitte Bardot z veliko žalostjo sporoča, da je umrla njena ustanoviteljica in predsednica Brigitte Bardot - svetovno priznana igralka in pevka, ki se je odločila opustiti svojo prestižno kariero, da bi svoje življenje in energijo posvetila zaščiti živali in svoji fundaciji,« piše v sporočilu, ki ga je prejela AFP, brez navedbe vzroka, dneva ali kraja smrti.

Bogata kariera

Francoska igralka, pevka in manekenka Brigitte Bardot se je rodila leta 1934 v Parizu v premožni družini. Na velikem platnu se je uveljavila po tem, ko je sprva delovala kot fotomodel. Leta 1952 se je pri 18 letih poročila z režiserjem Rogerjem Vadimom, s katerim je leta 1956 posnela film In Bog je ustvaril žensko.

Kultni film, v katerem se je pojavila kot zapeljivka, je iz nje ustvaril igralsko legendo. S tem, za tisti čas provokativno svobodnim erotičnim filmom, je tudi čez noč postala seksualni idol v Evropi in ZDA.

Nastopila je v več kot 50 filmih, posnela več deset pesmi in kot ena redkih takratnih evropskih igralk uspela tudi v ZDA, kjer je zaigrala ob zvezdnikih, kot so Kirk Douglas, James Stewart in Sean Connery.

Pred 40. letom opustila kariero ter se posvetila boju za pravice žival

Tik pred svojim 40. letom je nato leta 1973 opustila igralsko kariero, zaživela zunaj okvirjev zvezdništva in se posvetila boju za pravice živali prek svoje fundacije. Med drugim je javno pozivala znane osebnosti, naj prenehajo nositi krzno, in tudi finančno podpirala akcije aktivistov za zaščito živali.

Na svojem domu naj bi v preteklosti po nekaterih podatkih gostila več kot 50 živali, aktivno si je prizadevala, da bi še v času njenega življenja prepovedali uživanje konjskega mesa v Franciji.

Poznana je tudi po kritikah družbenih pojavov, kot so imigracija, odnosi med etničnimi skupinami in vpliv islama v Franciji. Večkrat je bila tudi pravnomočno obsojena zaradi podpihovanja etničnega sovraštva s svojimi izjavami.

Brigitte Bardot je veljala za seksualni simbol generacije v 50. in 60. letih. Širše je bila znana po svojih začetnicah B.B., in čeprav se je dokaj hitro umaknila iz filmske industrije, je ostala pomembna ikona tako francoske kot globalne pop kulture.