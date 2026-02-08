Brad Arnold, eden od ustanoviteljev in frontman ameriške rock skupine 3 Doors Down, je umrl v 48. letu starosti po težki borbi z rakom, poroča Billboard.

»Kot ustanovitelj, vokalist in prvotni bobnar skupine 3 Doors Down je Brad pomagal na novo opredeliti mainstream rock, saj je združeval dostopnost postgrungea s čustveno neposrednim avtorstvom in liričnimi temami, ki so odmevale pri vsakodnevnih poslušalcih,« piše v izjavi skupine.

Arnoldu so maja 2025 diagnosticirali rak ledvičnih celic v četrtem stadiju, ki se je razširil na pljuča, zaradi česar je skupina takrat odpovedala poletno turnejo. Čeprav se je soočal s težko diagnozo, je Arnold javno govoril, da ga ni strah in da moč najdeva v veri, pri čemer je pogosto iskal podporo in molitve svojih oboževalcev.

»Ne bojim se. Resnično, iskreno, sploh me ni strah,« je pred prezgodnjo smrjo dejal pevec in poudaril, da se je med zdravljenjem zanašal na svojo vero.

Oboževalce je tudi prosil za molitve: »Rad bi, da me v molitvah dvignete, kadarkoli lahko. In mislim, da je čas, da malo poslušam »It’s Not My Time«.«

Arnold se je rodil v Mississippiju, leta 1996 pa je v domačem mestu Escatawpi ustanovil skupino 3 Doors Down s svojimi srednješolskimi prijatelji – kitaristom Mattom Robertsom in basistom Toddom Harrellom. V tistem obdobju je bil Arnold hkrati pevec in bobnar skupine. Naslednje leto je trojica posnela demo kaseto s skladbo »Kryptonite«, ki jo je Arnold napisal že v srednji šoli. Pesem je pridobila priljubljenost na lokalnih radijskih postajah in nazadnje pritegnila pozornost velikih glasbenih založb.

V obdobju največje priljubljenosti v začetku 2000-ih so 3 Doors Down dosegli 10 uspešnic na lestvici Billboard Hot 100, med njimi tri v prvi deseterici: »Kryptonite« (2000, 3. mesto), »When I’m Gone« (2003, 4. mesto) in »Here Without You« (2003, 5. mesto). Skupina je imela tudi dva albuma na prvem mestu vsežanrske lestvice Billboard 200: »Seventeen Days« (2005) in istoimenski album »3 Doors Down« (2008).

Leta 2011 je skupina izdala album »Time of My Life«, ki je bil zadnji album, na katerem je Arnold nastopal skupaj z izvirnima članoma Robertsom in Harrellom. Kitarist Roberts je skupino zaradi zdravstvenih težav zapustil leta 2012, basist Harrell pa je bil izključen po obtožbi za uboj iz malomarnosti v prometni nesreči leta 2013. Zadnji studijski album skupine, »Us and the Night«, je izšel leta 2016, čeprav so 3 Doors Down na turnejah redno nastopali tudi po tem.

Spominjajo se ga po toplini, skromnosti in predanosti družini

Poleg glasbenega talenta se ga kolegi in oboževalci spominjajo po toplini, skromnosti in predanosti družini. Po objavi novice o njegovi smrti so številne znane rock skupine in glasbeniki izrazili sočýtje ter poudarili, kako pomemben je bil Arnold za glasbeno sceno.

Brad Arnold je drugi izvirni član skupine 3 Doors Down, ki je umrl, po Matthewu Robertsu, ki je preminil leta 2016.

»Tisti, ki so mu bili najbližje, si ga bodo zapomnili ne le po talentu, temveč tudi po toplini, skromnosti, veri in globoki ljubezni do družine in prijateljev,« še piše v izjavi skupine.