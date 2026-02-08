  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

Svet glasbe v črnem: zvezdnik rock skupine po težki borbi z rakom umrl v 48. letu

Poslovil se je eden od ustanoviteljev in frontman ameriške rock skupine 3 Doors Down,
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
M. U.
 8. 2. 2026 | 07:20
 8. 2. 2026 | 08:07
3:31
A+A-

Brad Arnold, eden od ustanoviteljev in frontman ameriške rock skupine 3 Doors Down, je umrl v 48. letu starosti po težki borbi z rakom, poroča Billboard.

»Kot ustanovitelj, vokalist in prvotni bobnar skupine 3 Doors Down je Brad pomagal na novo opredeliti mainstream rock, saj je združeval dostopnost postgrungea s čustveno neposrednim avtorstvom in liričnimi temami, ki so odmevale pri vsakodnevnih poslušalcih,« piše v izjavi skupine.

Arnoldu so maja 2025 diagnosticirali rak ledvičnih celic v četrtem stadiju, ki se je razširil na pljuča, zaradi česar je skupina takrat odpovedala poletno turnejo. Čeprav se je soočal s težko diagnozo, je Arnold javno govoril, da ga ni strah in da moč najdeva v veri, pri čemer je pogosto iskal podporo in molitve svojih oboževalcev.

»Ne bojim se. Resnično, iskreno, sploh me ni strah,« je pred prezgodnjo smrjo dejal pevec in poudaril, da se je med zdravljenjem zanašal na svojo vero.

Oboževalce je tudi prosil za molitve: »Rad bi, da me v molitvah dvignete, kadarkoli lahko. In mislim, da je čas, da malo poslušam »It’s Not My Time«.«

Arnold se je rodil v Mississippiju, leta 1996 pa je v domačem mestu Escatawpi ustanovil skupino 3 Doors Down s svojimi srednješolskimi prijatelji – kitaristom Mattom Robertsom in basistom Toddom Harrellom. V tistem obdobju je bil Arnold hkrati pevec in bobnar skupine. Naslednje leto je trojica posnela demo kaseto s skladbo »Kryptonite«, ki jo je Arnold napisal že v srednji šoli. Pesem je pridobila priljubljenost na lokalnih radijskih postajah in nazadnje pritegnila pozornost velikih glasbenih založb.

V obdobju največje priljubljenosti v začetku 2000-ih so 3 Doors Down dosegli 10 uspešnic na lestvici Billboard Hot 100, med njimi tri v prvi deseterici: »Kryptonite« (2000, 3. mesto), »When I’m Gone« (2003, 4. mesto) in »Here Without You« (2003, 5. mesto). Skupina je imela tudi dva albuma na prvem mestu vsežanrske lestvice Billboard 200: »Seventeen Days« (2005) in istoimenski album »3 Doors Down« (2008).

Leta 2011 je skupina izdala album »Time of My Life«, ki je bil zadnji album, na katerem je Arnold nastopal skupaj z izvirnima članoma Robertsom in Harrellom. Kitarist Roberts je skupino zaradi zdravstvenih težav zapustil leta 2012, basist Harrell pa je bil izključen po obtožbi za uboj iz malomarnosti v prometni nesreči leta 2013. Zadnji studijski album skupine, »Us and the Night«, je izšel leta 2016, čeprav so 3 Doors Down na turnejah redno nastopali tudi po tem.

Spominjajo se ga po toplini, skromnosti in predanosti družini

Poleg glasbenega talenta se ga kolegi in oboževalci spominjajo po toplini, skromnosti in predanosti družini. Po objavi novice o njegovi smrti so številne znane rock skupine in glasbeniki izrazili sočýtje ter poudarili, kako pomemben je bil Arnold za glasbeno sceno.

Brad Arnold je drugi izvirni član skupine 3 Doors Down, ki je umrl, po Matthewu Robertsu, ki je preminil leta 2016.

»Tisti, ki so mu bili najbližje, si ga bodo zapomnili ne le po talentu, temveč tudi po toplini, skromnosti, veri in globoki ljubezni do družine in prijateljev,« še piše v izjavi skupine.

Več iz teme

Brad Arnoldsmrtglasbaslovo3 Doors Down
ZADNJE NOVICE
09:33
Bulvar  |  Glasba in film
INTIMNI SINGEL

Jadranka Juras pokazala, kako praznuje Prešernov dan (VIDEO)

Glasbenica z novo avtorsko skladbo prepleta jazz, sodobno avtorsko izraznost in poezijo.
Mojca Marot8. 2. 2026 | 09:33
09:15
Novice  |  Svet
SKRITA MREŽA NADZORA

Ko vidite, kaj je Putin kot mlad počel drugim ljudem, vam bodo stvari precej bolj jasne

Tesno je sodeloval z agenti Stasija.
8. 2. 2026 | 09:15
09:13
Novice  |  Nedeljske novice
JAN PLESTENJAK

Jan Plestenjak priznal: Oba si želiva otroka

Če bo, bo, pravi pevec, ki se je poročil daleč od žarometov, brez spektakla in brez potrebe po razlagi. In še, da je lepo imeti nekoga rad, skrbeti, biti odgovoren.
Danica Lovenjak8. 2. 2026 | 09:13
09:10
Lifestyle  |  Stil
VALENTINOVO

Dom, ki razvaja čute: preprosti triki za popolno romantično vzdušje

Sveče, mehka svetloba in šopek rož so najboljši sopotniki; topli odtenki, prijeten vonj in tiha glasba bodo še dodatno prispevali k intimi.
8. 2. 2026 | 09:10
09:09
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUDE TELESNE POŠKODBE

Hud pretep v Mariboru! 23-letnik se je brutalno spravil nanj

Policisti bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
8. 2. 2026 | 09:09
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
TA VESELI DAN

Kultura je bojno polje

Slovenska je v dobri kondiciji, ima močno tradicijo, institucije, ki zanjo skrbijo, ustvarjalke in ustvarjalce, med katerimi je več tudi mednarodno prepoznavnih. A brez delitve na visoko in popularno ne gre.
Lovro Kastelic8. 2. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki