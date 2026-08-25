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Svet glasbe žaluje: umrla je legendarna Dolly Parton

Bila je ena največjih ikon country glasbe.
Pokojna Dolly Parton. FOTO: Leon Neal Afp

Pokojna Dolly Parton. FOTO: Leon Neal Afp

Dolly Parton. FOTO: Leon Neal Afp

Dolly Parton. FOTO: Leon Neal Afp

FOTO: Cathal Mcnaughton Reuters

FOTO: Cathal Mcnaughton Reuters

Pokojna Dolly Parton. FOTO: Leon Neal Afp
Dolly Parton. FOTO: Leon Neal Afp
FOTO: Cathal Mcnaughton Reuters
M. U.
 25. 8. 2026 | 20:14
 25. 8. 2026 | 21:25
3:36
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Tuji mediji poročajo, da je v 80. letu starosti umrla Dolly Parton, ena največjih ikon country glasbe. 

Partonova je v več kot šest desetletij dolgi karieri postala ena najbolj prepoznavnih glasbenic na svetu. Iz skromnih razmer v Tennesseeju se je povzpela med največje zvezde country glasbe, hkrati pa je bila uspešna tudi kot igralka, podjetnica in človekoljubka.

Med njene največje uspešnice sodijo Jolene, 9 to 5 in I Will Always Love You, ki je v izvedbi Whitney Houston postala svetovna uspešnica. Partonova je v svoji karieri prodala več kot 160 milijonov albumov in prejela številna priznanja, med drugim 11 grammyjev. Leta 2022 je bila sprejeta tudi v Rock and Roll Hall of Fame.

Novico o njeni smrti je v posnetku na Instagramu potrdil njen nečak Bryan Seaver.

Dolly Parton je v svoji pol stoletja dolgi glasbeni karieri izdala okoli 50 albumov ter napisala več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Zablestela je tudi na filmskih zaslonih, med drugim v filmu Jeklene magnolije. Leta 2022 je napisala tudi svoj prvi roman z naslovom Run Rose Run. Knjiga se nanaša na njene izkušnje v glasbenem poslu, pri pisanju pa je 76-letni glasbenici pomagal avtor uspešnih kriminalk James Patterson.

»Predstavljal sem si težo tega trenutka, a je do zdaj nisem zares občutil. To je čast – čast, prežeta z neizmernim ponosom in globoko žalostjo,« je dejal Seaver.

Pred Dolly Parton so umrli njen mož Carl Thomas Dean, s katerim je bila poročena 59 let (1942–2025), njena mati Avie Lee Caroline Owens in oče Robert Lee Parton.

FOTO: Cathal Mcnaughton Reuters
FOTO: Cathal Mcnaughton Reuters

Oktobra je bila pevka zaradi zdravstvenih težav prisiljena preložiti svojo serijo nastopov v Las Vegasu. Decembra naj bi v dvorani The Colosseum v hotelu Caesars Palace izvedla šest koncertov, s čimer bi se tja vrnila prvič po devetdesetih letih, ko je tam nastopala s Kennyjem Rogersom.

Dolly Parton se bomo spominjali kot ene največjih avtoric pesmi v country glasbi, ki so jo odlikovali živahno pripovedovanje zgodb, čustvena globina in melodična moč.

Poleg tega je morala septembra zaradi ledvičnega kamna odpovedati nastop v zabaviščnem parku Dollywood. Njena sestra Freida Parton je takrat na Facebooku oboževalce prosila za molitve, kasneje pa pojasnila, da je pevka potrebovala nekaj posegov, a da je preprosto želela podporo za sestro, ki se ni počutila dobro.

Potem ko so zaskrbljeni oboževalci preplavili družbena omrežja, je Freida svojo objavo dodatno pojasnila: »Želim nekaj razjasniti. Nikogar nisem želela prestrašiti ali prikazati položaja kot pretirano resnega. Sestra se je počutila nekoliko slabotno, jaz pa sem preprosto prosila za molitev, ker trdno verjamem v njeno moč. Šlo je le za mlajšo sestro, ki moli za svojo starejšo sestro.«

Trump: »Nikoli ni bilo nikogar takšnega kot je bila ona in ga nikoli ne bo«

Predsednik ZDA Donald Trump je njeno smrt danes označil za »resnično izgubo za milijone ljudi« in odredil, naj se zastave po državi spustijo na pol droga.

»Zelo žalostno, da je pravkar umrla Dolly Parton, ena največjih country pevk in še veliko več,« je na svojem omrežju Truth Social objavil Trump. »Nikoli ni bilo nikogar takšnega kot je bila ona in ga nikoli ne bo,« je še dodal.

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