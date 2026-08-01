Svet je izgubil oskarjevca

Irska žaluje. V sredo, 29. julija, je namreč v prometni nesreči z motorjem v zahodnem delu Dublina umrl priznani pevec, glasbenik in igralec Glen Hansard. Star je bil 56 let. Nesreča se je zgodila malce pred 4.30, po navedbah irske policije je šlo za nesrečo le enega vozila. Reševalci so Hansardu pomagali takoj na kraju dogodka, vendar je zaradi poškodb kmalu zatem umrl. Policija okoliščine še preiskuje in išče priče ter posnetke voznikov, ki so bili takrat na tistem območju.

Zbiral za brezdomce

Hansardova pot se je začela sicer daleč od bleščečih odrov. Kot najstnik je prepeval na ulicah Dublina, nato pa ustanovil skupino The Frames, ki je izdala šest studijskih albumov. Njihov Burn the Maps je leta 2004 dosegel vrh irske lestvice. Leta 1991 je nastopil tudi v filmu The Commitments režiserja Alana Parkerja.

Vsak božič se je vračal v središče Dublina. FOTO: David W Cerny/Reuters

Svetovno slavo mu je prinesel nizkoproračunski film Once iz leta 2007. V njem je igral ob češki glasbenici Markéti Irglovi, s katero sta ustvarila svetovno uspešnico Falling Slowly. Zanjo sta leta 2008 prejela oskarja za najboljšo izvirno pesem. Film je po svetu zaslužil več kot 20 milijonov dolarjev, njegova broadwayska priredba pa je leta 2012 osvojila kar osem nagrad tony.

Hansard ni nikoli pozabil ulic, na katerih je začel. Vsak božič se je vračal v središče Dublina in z dobrodelnimi nastopi zbiral denar za brezdomce. Po smrti so se mu poklonili Bono, Bruce Springsteen in irski premier Micheál Martin. Za seboj je pustil ženo, finsko pesnico Maire Saaritsa, in triletnega sina Christyja.