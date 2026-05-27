Svetovni zvezdi zaradi Trumpa grozijo s smrtjo

Na turneji legendarnega glasbenika Brucea Springsteena Dežela upanja in sanj (Land of Hope and Dreams) so zaradi groženj s smrtjo dvignili stopnjo varovanja, je potrdil Steven Van Zandt, kitarist skupine E Street Band, dolgoletne spremljevalne zasedbe rockerja, ki je razkril, da razmere spremljajo tudi ameriške zvezne službe. Springsteen je v zadnjih mesecih redno kritiziral politiko Donalda Trumpa, vključno z vojno v Iranu in odnosom do priseljencev.

Okrepljeno varovanje

»Ta turneja je zaradi visoke ravni varovanja nekoliko drugačna. Ima zelo jasno politično sporočilo in bilo je veliko groženj, tudi groženj s smrtjo. Takšne stvari se sicer vedno dogajajo, a zdaj jih je občutno več,« je Van Zandt povedal za Daily Mail. »Ne govorimo ničesar, kar ne bi bilo resnično ali posebej kontroverzno, vendar je vse izrazito politično. FBI in druge službe razmere pozorno spremljajo in so zelo zaskrbljene, saj tudi morajo biti. Želimo, da bi se oboževalci počutili varne, zato smo dodatno okrepili varnostne ukrepe,« je dejal.

Springsteen in Trump si že leta javno izmenjujeta ostre besede. Glasbenik je Trumpa v preteklosti označil za pokvarjenega, nesposobnega in izdajalskega, ameriški predsednik pa je Springsteena ozmerjal z izsušeno slivo. Aktualna turneja se je začela 1. aprila v Minneapolisu, zaključila pa se bo 30. maja v Philadelphii.