Sveža ugibanja o ločitvi slavnega para: oglasila se je domnevna ljubica

Kantri pevka Karley Scott Collins se je odzvala na govorice, da naj bi bila v romantičnem razmerju z nedavno ločenim superzvezdnikom in bivšim možem Nicole Kidman Keithom Urbanom. Na instagramu je objavila posnetek zaslona članka z naslovom: »Se je Keith Urban preselil h Karley Scott Collins? Sveža ugibanja po ločitvi.« »Ljudje, to je popolnoma SMEŠNO in neresnično,« je zapisala v zgodbah ter dodala čustven simbol, ki joka od smeha, piše Page Six. Govorice o domnevnem romantičnem razmerju med 58-letnim Urbanom in 26-letno Collinsovo so se pojavile kmalu po tem, ko je bila v začetku tega meseca dokončno potrjena glasbenikova ločitev od igralke Nicole Kidman. Collinsova, nekdanja otroška igralka, ki je septembra lani izdala svoj prvenec Flight Risk je z Urbanom povezana tudi poklicno, saj je nastopala kot predskupina na njegovi turneji High and Alive, ki se je maja 2025 začela v Alabami.

Pet mesecev po začetku te je na instagramu Urbanu čestitala za rojstni dan in zapisala, kako hvaležna je, da je lahko z njim delila oder. »Vse najboljše za rojstni dan @keithurban!!! Zelo sem hvaležna za čas, ki smo ga preživeli na turneji s tabo, ter za vse, česar smo se imeli fantje in jaz priložnost naučiti od tebe in tvoje ekipe,« je zapisala ob fotografiji, na kateri se z Urbanom objemata na odru. »Nikoli ne bomo pozabili, kako prijazen si na naši prvi veliki turneji bil do nas. Neverjetno srečna sem, da ti lahko rečem prijatelj,« je še dodala.

Pred nedavnim je vir za Daily Mail trdil, da naj bi se Urban domnevno preselil k Collinsovi. »Slišim, da ima Urban nekoga, zato dekleti javno podpirata mamo,« je trdil in se pri tem skliceval na hčerki nekdanjega para, Faith in Sunday Rose. »Ljudje celo mislijo, da živita skupaj,« je dodal isti vir. »Poglejte, najstniška dekleta sicer obožujejo svoje očete, torej obstaja razlog, zakaj so zdaj tri proti enemu.« Kidmanova in Urban sta bila poročena 19 let. Septembra 2025 so se začele pojavljati govorice, da sta poletje preživela ločeno in da v njunem dolgotrajnem zakonu obstajajo težave. Nekaj dni pozneje je oskarjevka v zvezni državi Tennessee vložila zahtevo za ločitev. Po začetnem razhodu s Kidmanovo so Urbana povezovali tudi z njegovo kitaristko Maggie Baugh, vendar je njen prijatelj te govorice zanikal in jih označil kot popolnoma neresnične.