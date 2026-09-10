Sydney Sweeney se sooča z velikimi težavami

Znamka spodnjega perila SYRN, ki jo je Sydney Sweeney predstavila v začetku letošnjega leta, se po razkritjih portala RadarOnline.com sooča z veliko krizo. »To je katastrofa,« je povedal vir in dodal: »Mislili so, da bo zaradi Sydneyjine prepoznavnosti vse razprodano, vendar njena tržna privlačnost hitro upada.« Ko je SYRN prišla na trg, je igralka dejala: »Želela sem ustvariti znamko spodnjega perila, za katero bi imele ženske občutek, da jih razume, namesto da jim govori.«

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Kljub temu, da znamka ponuja oblačila v 44 velikostih, kritiki menijo, da je njena podoba preveč osredotočena na telesne obline ustanoviteljice. »Podoba znamke SYRN deluje izključujoče,« piše v oceni portala The Robin Report. »Žensk ne vabi, temveč od njih pričakuje, da bodo posnemale ustanoviteljico in jo občudovale. Neskladje med namenom znamke in njeno izvedbo ogroža njeno dolgoročno uspešnost.«

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Modne polemike se nadaljujejo

To ni prva modna polemika, v katero se je zapletla igralka. Julija 2025 je zvezdnica nastopila v oglaševalski kampanji ameriške znamke American Eagle Outfitters z naslovom Sydney Sweeney Has Great Jeans. (Sydney Sweeny ima odlične kavbojke). Kampanja je sprožila kritike, saj so nekateri menili, da oglas namiguje na to, da ima svetlolasa in modrooka igralka boljše gene. Beseda jeans (kavbojke) se namreč v angleščini izgovarja enako kot gens (geni). American Eagle je ob tem poudaril, da je bilo vedno govora o kavbojkah. Kljub vsem polemikam so se kosi iz Sweeneyjine kolekcije kavbojk z omenjeno znamko razprodali v nekaj dneh.