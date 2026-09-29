  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ISKRENO

Sylvester Stallone prvič priznal, da se je spopadal z resno težavo

Za mišičastim videzom se je skrivala težka bitka.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 29. 9. 2026 | 09:00
2:58
A+A-

Sylvester Stallone je bil desetletja znan po brezhibni telesni formi, ki je postala eden njegovih zaščitnih znakov. Danes je prvič odkrito spregovoril o tem, kolikšno ceno je plačal za obsedenost z lastnim videzom in razkril, s kakšnimi resnimi težavami se je spopadal na vrhuncu kariere. 80-letni igralec je namreč prvič povedal, da je v nekem obdobju razvil bulimijo.

V velikem intervjuju za New York Times je govoril o odnosu do telesa in pojasnil, da ga je med kariero začel doživljati kot nekakšen oklep. Njegov videz se je spreminjal skupaj z liki, ki jih je igral. Rocky je bil sprva zamišljen kot običajen moški, medtem ko je želel za Ramba ustvariti veliko bolj divji, agresiven in atletski videz. Toda tisto, kar se je začelo kot telesna priprava na vloge, je sčasoma preraslo v nekaj veliko resnejšega. »Postala je obsedenost. Zelo slaba. Prišlo je tako daleč, da sem postal bulimičen,« je priznal.

Še posebej ekstremno obdobje je bilo snemanje filma Rocky III iz leta 1982. Stallone trdi, da je takrat delež telesne maščobe znižal na samo 2,6 odstotka. Povedal je, da hrane ni mogel oziroma ni želel obdržati, saj je postal obseden z ohranjanjem takratne telesne forme. Z današnje perspektive takšen odnos do lastnega telesa opisuje kot nekakšno obsesivno čaščenje videza. V istem pogovoru je odkrito govoril še o uporabi steroidov v obdobju, ko je vzdrževal ekstremno telesno formo. Pojasnil je, da jih je jemal v ciklih, danes pa priznava, da je vse skupaj pustilo resne posledice. Pritiska, ki si ga je nalagal sam, se je začel osvobajati šele leta pozneje.

Kot pomembno prelomnico je izpostavil film z izvirnim naslovom Cop Land iz leta 1997, v katerem njegov videz odstopa od akcijskih junakov, po katerih je bil znan. Tam je igral Freddyja Heflina, fizično neprivlačnega, pretežkega in delno gluhega šerifa. Prav možnost, da mu pred kamerami ni bilo več treba delovati kot nepremagljivi akcijski junak, mu je prinesla določeno olajšanje. Desetletja zahtevnih snemanj in izvajanja lastnih kaskaderskih prizorov so prav tako pustila posledice.

Stallone danes priznava, da bi, če bi lahko nekatere odločitve sprejel znova, del fizičnega bremena prepustil drugim. Njegovo telo, ki je bilo leta eden od zaščitnih znakov njegove kariere, danes zanj ni več oklep. O vsem tem je spregovoril pred izidom svojih spominov »The Steps«, ki na police prihajajo v zadnjih dneh tega meseca. V njih se ozira na svoje življenje in kariero, pa tudi na številne osebne bitke, ki jih je desetletja skrival pred javnostjo, povzema Radar Online.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Novice  |  Svet
OBETA SE TUDI PRENOVA

Trump se je imenoval še za predsednika Kennedyjevega centra in izbral dobitnike prestižnih nagrad

Znani so letošnji prejemniki uglednih nagrad Kennedyjevega centra.
20. 8. 2025 | 15:15
Bulvar  |  Tuji trači
RESNIČNO KONEC LJUBEZNI

Sylveste Stallone v šoku: Povod za ločitev naj bi bil novi pes

Sylvester Stallone v šoku. Jennifer ga obtožuje, da skriva in načrtno zapravlja njuno premoženje.
28. 8. 2022 | 16:16

Več iz teme

Sylvester StalloneHollywoodintervjukarierazdravjebolezenhujšanjebulimijatelesna podoba
ZADNJE NOVICE
11:10
Bulvar  |  Zanimivosti
SKRIVNOST KMALU RAZVOZLANA?

Ujeli družino pošasti iz Loch Nessa?

Posnetek razkriva tri silhuete pod površino jezera. Letos 17 skrivnostnih prizorov, ki jih ne znajo razložiti.
29. 9. 2026 | 11:10
11:04
Novice  |  Slovenija
BESEDNA BITKA V DZ

Golob udaril po vladi: »Zaradi neumnih in nesmiselnih vojn vsi plačujemo dražjo nafto,« Janša pa: V Gazi ni genocida

V Gazi se izvaja genocid, doslej je bilo ubitih več kot 30.000 otrok, je v poslanskem vprašanju navedel Golob.
29. 9. 2026 | 11:04
11:00
Lifestyle  |  Polet
JESENSKA FORMA

Poletje je mimo. To so preprosti načini, kako jeseni ostati v formi

Konec poletja ni razlog, da telesno aktivnost postavimo na stranski tir. Prav nasprotno, prijetnejše temperature so odlična priložnost za hojo, pohodništvo, tek, vadbo v telovadnici in tudi trening doma.
Miroslav Cvjetičanin29. 9. 2026 | 11:00
10:55
Novice  |  Svet
STRAŠNA NAPOVED

Črn scenarij Nase! Bi leta 2027 asteroid lahko izbrisal veliko mesto?

Znanstveniki so do danes odkrili že okoli 20.000 bližnjih asteroidov, vsak mesec pa opazijo približno 150 novih.
29. 9. 2026 | 10:55
10:35
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN

Rok Piletič zaljubljen do ušes! Razkril, kaj ga je pri Tjaši najbolj prevzelo

Pevec je iskreno spregovoril o svoji ljubezni Tjaši in razkril nekaj podrobnosti o njunem odnosu.
29. 9. 2026 | 10:35
10:18
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SMRAD SPROŽIL PRETEP

V zagrebškem zaporu 18-letnik pretepel 70-letnega sojetnika, ker se ni hotel oprhati

Zoper 18-letnika je sodnik odredil disciplinski ukrep.
29. 9. 2026 | 10:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA DRUŽINE V STISKI

Nekateri med njimi morja niso videli že leta

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Ali Slovenci res znamo varčevati?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Edinstvena sestavina, ki jo še vedno raziskujejo

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Polet
GIBANJE

»Tina, ti si zmožna več.« Stavek, ki ga ni nikoli pozabila (video)

Šport je odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Potem je prišla prva tekma z izposojenim kolesom, svetovni naslov, hud padec in spoznanje, da si življenja brez gibanja ne predstavlja več.
23. 9. 2026 | 11:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Darilo za prve korake v prihodnost

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Zdravstvena oskrba brez dolgega čakanja

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Magnifico v vozilu s podobo nove znamke

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Mislite, da z denarjem na računu ne tvegate?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
29. 9. 2026 | 08:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

V osmih tednih do oprijemljivih rezultatov

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Nepremičnine, zlato ali borza? Nekateri miti nas lahko drago stanejo

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
22. 9. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Plača ni vse: kaj je pri novi zaposlitvi še pomembno

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
28. 9. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

Več kot 400 inženirjev na tem dela vsak dan, tudi v Sloveniji

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
24. 9. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Ključi v roki. Kaj te čaka zdaj?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenski energetski velikan posebej za slovenska podjetja

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ZLATI MEDALJI

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

»V tem primeru je polnjenje najdražje.« Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Kateri šport je za vas?

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki