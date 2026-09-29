Sylvester Stallone prvič priznal, da se je spopadal z resno težavo

Sylvester Stallone je bil desetletja znan po brezhibni telesni formi, ki je postala eden njegovih zaščitnih znakov. Danes je prvič odkrito spregovoril o tem, kolikšno ceno je plačal za obsedenost z lastnim videzom in razkril, s kakšnimi resnimi težavami se je spopadal na vrhuncu kariere. 80-letni igralec je namreč prvič povedal, da je v nekem obdobju razvil bulimijo.

V velikem intervjuju za New York Times je govoril o odnosu do telesa in pojasnil, da ga je med kariero začel doživljati kot nekakšen oklep. Njegov videz se je spreminjal skupaj z liki, ki jih je igral. Rocky je bil sprva zamišljen kot običajen moški, medtem ko je želel za Ramba ustvariti veliko bolj divji, agresiven in atletski videz. Toda tisto, kar se je začelo kot telesna priprava na vloge, je sčasoma preraslo v nekaj veliko resnejšega. »Postala je obsedenost. Zelo slaba. Prišlo je tako daleč, da sem postal bulimičen,« je priznal.

Še posebej ekstremno obdobje je bilo snemanje filma Rocky III iz leta 1982. Stallone trdi, da je takrat delež telesne maščobe znižal na samo 2,6 odstotka. Povedal je, da hrane ni mogel oziroma ni želel obdržati, saj je postal obseden z ohranjanjem takratne telesne forme. Z današnje perspektive takšen odnos do lastnega telesa opisuje kot nekakšno obsesivno čaščenje videza. V istem pogovoru je odkrito govoril še o uporabi steroidov v obdobju, ko je vzdrževal ekstremno telesno formo. Pojasnil je, da jih je jemal v ciklih, danes pa priznava, da je vse skupaj pustilo resne posledice. Pritiska, ki si ga je nalagal sam, se je začel osvobajati šele leta pozneje.

Kot pomembno prelomnico je izpostavil film z izvirnim naslovom Cop Land iz leta 1997, v katerem njegov videz odstopa od akcijskih junakov, po katerih je bil znan. Tam je igral Freddyja Heflina, fizično neprivlačnega, pretežkega in delno gluhega šerifa. Prav možnost, da mu pred kamerami ni bilo več treba delovati kot nepremagljivi akcijski junak, mu je prinesla določeno olajšanje. Desetletja zahtevnih snemanj in izvajanja lastnih kaskaderskih prizorov so prav tako pustila posledice.

Stallone danes priznava, da bi, če bi lahko nekatere odločitve sprejel znova, del fizičnega bremena prepustil drugim. Njegovo telo, ki je bilo leta eden od zaščitnih znakov njegove kariere, danes zanj ni več oklep. O vsem tem je spregovoril pred izidom svojih spominov »The Steps«, ki na police prihajajo v zadnjih dneh tega meseca. V njih se ozira na svoje življenje in kariero, pa tudi na številne osebne bitke, ki jih je desetletja skrival pred javnostjo, povzema Radar Online.