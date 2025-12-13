Ta filmska zvezdnica bo že pri 38 letih izdala knjigo spominov

Zvezdnica filmov Žlehtnoba Cynthia Erivo bo pri svojih 38 letih objavila knjigo spominov. Biografija z naslovom Simply More (Preprosto več) bo po napovedih v izvirniku izšla še v tem mesecu, prihodnji mesec pa tudi v nemščini z naslovom Mehr als Genug, je napovedala založba Goldmann. V njej opisuje, kako je kot temnopolta gejevska ženska našla mesto v industriji zabave. Knjiga je tudi »močan manifest raznolikosti in samosprejemanja«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Londonu rojena igralka nigerijskih staršev je leta 2016 prejela nagrado tony za najboljšo igralko za vlogo v muzikalu Vijolična barva na Broadwayu v New Yorku. Prejela je tudi nagradi grammy in emmy. Poleg tega je bila že trikrat nominirana za oskarja, nazadnje letos za najboljšo igralko za prvi del muzikala Žlehtnoba. Drugi del muzikala z naslovom Žlehtnoba: za vedno, v katerem igra skupaj s pop glasbenico Ariano Grande, v ameriških kinodvoranah pričakujejo konec letošnjega novembra.