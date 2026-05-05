Ta hollywoodski zvezdnik obiskal deželo svojih prednikov, sprejel ga je celo premier Plenković (FOTO)

John Malkovich je bil rojen v ameriški zvezni državi Illinois, a po očetovi strani ima zvezdnik, ki je bil v dolgoletni karieri nominiran za kar dva oskarja, korenine pri naših južnih sosedih. Hrvaško je zdaj končno prvič tudi obiskal in med sprehodom po Zagrebu poskrbel za pravi kaos. Oboževalci slavnega igralca, ki je navdušil predvsem z vlogami v filmih kot so Nevarna razmerja, Na ognjeni črti, Letalo prekletih in Biti John Malkovich, so se namreč hitro zbrali v mestu, ko se je razvedelo, da se tam sprehaja 72-letni zvezdnik.

Sprejel ga je tudi sam hrvaški politični vrh, poleg predsednika vlade Andreja Plenkovića sta mu dobrodošlico v domovini njegovih prednikov izrekla še minister za turizem in šport Tonči Glavina ter direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristijan Stančić. Srečanje je bilo treba seveda ovekovečiti, Plenković pa je posnetke delil tudi na družabnem omrežju ter ob njih zapisal: »Izmenjali smo mnenja o kulturi, turizmu, športu in gospodarstvu. Johnova dolga kariera in njegov umetniški uspeh sta velik navdih za mlajše generacije in veseli smo, da ponosno goji svoje hrvaške korenine.«

Kako in zakaj se je Malkovich znašel v Zagrebu, ni znano, kot pišejo hrvaški mediji, naj bi ga na Hrvaško že pred časom povabil filmar Luka Mavretić, ki je na filmskem festivalu predstavil svoj dokumentarni film z naslovom Biti v sorodu z Johnom Malkovichem, a se zvezdnik vabilu takrat ni odzval. So pa Malkovicha zdaj na Trgu bana Josipa Jelačića v Zagrebu opazili v družbi hrvaškega igralca Janka Popovića Volarića.