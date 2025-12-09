Ta slavni igralec nikakor ne more v penzijo

Eden najbolj prepoznavnih britanskih igralcev, 92-letni Michael Caine, je na filmskem festivalu Red Sea v Savdski Arabiji znova napovedal konec kariere. Na oder so ga pripeljali na vozičku, spremljal pa ga je igralski kolega Vin Diesel, s katerim je sodeloval v filmu Poslednji lovec čarovnic. A legendarni igralec je upokojitev napovedal že večkrat, prvič že leta 2009 po vlogi v kriminalni drami Harry Brown, nato pa se je vrnil in posnel še 24 filmov. Blestel je v uspešnicah, kot so Otroci človeštva, Vitez teme, Hišni red, Hannah in njeni sestri ...

115 filmov je posnel v karieri.

Leta 2021 je po vlogi pisatelja v filmu Uspešnica znova napovedal, da je bil to njegov zadnji film, a se je že naslednje leto premislil in nastopil v malo opaženi češki zgodovinski drami Medieval, leto pozneje pa je prevzel glavno vlogo v filmu Veliki ubežnik, v katerem je igral veterana, ki pobegne iz doma za ostarele, da bi se udeležil 70. obletnice dneva D. Nameraval je upodobiti tudi Charlesa Darwina v najnovejšem biografskem filmu, vendar bo to vlogo odigral Anthony Hopkins. Angleški igralec, ki je zaslovel v 60. letih prejšnjega stoletja, je nastopil v več kot sto petnajstih filmih in v Veliki Britaniji velja za največjega živečega filmskega zvezdnika. »Upokojil sem se že tridesetkrat, pa vedno dobim kak scenarij, ki me premami,« je priznal.

S Shakiro Baksh je poročen že 52 let. FOTO: John Schults/Reuters

Kot pravi, je filme vedno snemal s kakšnim razlogom: da bi dobil oskarja ali zaslužil denar. Uspelo mu je oboje. Dobil je dva oskarja, zaslužil pa je tudi dovolj, da je zadovoljen, čeprav se tretjega kipca ne bi branil. Poleg Jacka Nicholsona je Michael Caine edini igralec, ki je bil nominiran za oskarja pet desetletij zapored; skupaj sta leta 1996 zaigrala v filmu Kri in vino, s čimer mu je Nicholson, kot je priznal Caine, rešil kariero. Užaljen, ker mu je pri 63 letih neki režiser ponudil vlogo očeta, in ne ljubimca, je filmsko kariero namreč že skoraj obesil na klin. Igranje zanj ni samo delo, ampak poklic, ki ga nikoli do konca ne obvladaš in te zato nenehno sili, da si želiš še delati. »Igralec se mora ves čas učiti in si prizadevati, da bi bil še boljši,« pravi. Njegovo pravo ime je Maurice Joseph Micklewhite, kar pomeni, da je v njem nekaj romske krvi, za videz plavolasca pa se lahko zahvali svetlolasi materi. V 60. je igral Alfieja, velikega zapeljivca in lovca na ženske, v resničnem življenju pa je že 52 let poročen z isto žensko – Shakiro Baksh, bivšo manekenko in igralko.