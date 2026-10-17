Ta slavni komik je spolni predator, spravil naj bi se nad šest žensk

Britanski komik, igralec, televizijski in radijski voditelj Russell Brand se na londonskem sodišču brani treh obtožb posilstva, treh obtožb spolnega napada in ene obtožbe nespodobnega napada. Obtožbe, ki jih je vložilo šest žensk, zajemajo desetletno obdobje med letoma 1999 in 2009. Brand, ki vse obtožbe zanika, češ, da »nikoli ni sodeloval v spolnih aktivnostih brez privolitve«, je bil na začetku sojenja soočen z ostrimi besedami tožilke Riel Karmy-Jones KC.

»Njegova močna želja po neki obliki spolnega stika je bila neselektivna in požrešna,« je poudarila in še, da je bil »prijazen, kadar je hotel biti, zabaven, nedvomno šarmanten, celo všečen, kadar je želel nekaj v zameno.« Bil naj bi tudi »spogledljiv z ogromnim spolnim apetitom in otročji v pričakovanju, da se mu izpolni vsaka želja«. Skratka, šlo naj bi za »neusmiljenega spolnega predatorja«.

Njegova močna želja po neki obliki spolnega stika je bila neselektivna in požrešna.

Po poročanju britanskega BBC je ena od oškodovank povedala, kako se je Brand med vožnjo na drugo prizorišče razgalil. Rekel je: »Daj no, daj no, sesaj ga, na kar je ona le odgovorila: Ne, ne,« je poudarila tožilka. Drugo oškodovanko naj bi igralec leta 2004 ali 2005 v oddaji Capital Radio potisnil ob steno in jo agresivno poljubil ter »agresivno zgrabil po telesu, za prsi, boke in zadnjico«. Ženski ga je uspelo nekako odriniti, igralec pa da se je ob tem samo hihital, kot da bi bila šala.

Tretjo oškodovanko naj bi leta 2009 po nastopu v dvorani Hammersmith Apollo v Londonu analno posilil. Četrta ženska, ki ga je obtožila spolnega napada, pa je povedala, da je zahteval masažo, ko je bila leta 2009 na delovnem mestu. »Padel je na kolena in položil glavo neposredno v njeno prepono,« je med drugim opisala tožilka. Peta oškodovanka ga je spoznala, še preden je postal slaven leta 1999. Srečala ga je na dogodku, ki je potekal v okviru konference laburistične stranke. Kasneje jo je posilil, je zatrdila. Šesto žensko pa naj bi leta 2004 spolno napadel na zabavi, jo zgrabil za prsi in pozneje prisilil v oralni spolni odnos. Sojenje se nadaljuje in naj bi trajalo šest tednov.