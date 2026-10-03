Ta srbska zvezdnica napovedala slovo: razkrila, zakaj želi končati kariero

Srbska pevka Ana Nikolić je presenetila z napovedjo, da se namerava po več kot dveh desetletjih umakniti z glasbene scene, navaja srbski Informer. A pred dokončnim slovesom ima še velike načrte. Pripravlja namreč nov album, ki naj bi bil njen zadnji, nato pa želi občinstvu pripraviti še veliko poslovilno turnejo. Nikolićeva je povedala, da čuti, da svojim poslušalcem dolguje pravo slovo.

»Dolgujem občinstvu res velik koncert, morda dva ali tri v Beogradu, ter velike koncerte v večjih mestih. To bo velika turneja, ki jo zdaj pripravljam skupaj z novim, naslednjim albumom, verjetno tudi poslovilnim,« je dejala pevka.

Po 50. letu se ne vidi več na odru

Za razmišljanje o koncu kariere ima več razlogov. Eden od njih je starost. Ana Nikolić, ki je konec septembra praznovala 48. rojstni dan, pravi, da se po 50. letu ne predstavlja več v vlogi izvajalke, ki skače po odru. Ob tem sicer priznava, da si je že večkrat rekla, da ima vsega dovolj, nato pa jo je občinstvo vendarle potegnilo nazaj.

Ana Nikolić je stara 48 let. Rodila se 27. septembra 1978. Najbolj je znana po energičnih, plesnih skladbah in baladah. Med njenimi bolj prepoznavnimi pesmimi so denimo Romale Romali, Januar, Milion dolara in Baksuze.

»Ali nekaj naredim tako, kot je treba, ali pa tega sploh ne bom počela,« je pojasnila in dodala, da jo hitro začne motiti, če stvari niso takšne, kot si jih je zamislila.

Smrt Marine Tucaković jo je močno zaznamovala

Še pomembnejši razlog za njeno odločitev pa je izguba slovite avtorice številnih balkanskih uspešnic Marine Tucaković, ki je umrla leta 2021. Tucakovićeva je napisala oziroma soustvarila tudi številne pesmi, s katerimi je Nikolićeva zgradila svojo glasbeno kariero. »Takšna ženska se rodi enkrat na milijardo let. Zelo mi manjka, navadila sem se, da je bila vedno tam,« je še povedala Nikolićeva.