Ta starleta podira rekorde: zaročila se je že devetič! (FOTO)

Katie Price je v Veliki Britaniji že dolgo znana po udeležbi v različnih resničnostnih šovih, svet pa jo je bolje spoznal pred približno 20 leti, ko je bila v zvezi s takrat priljubljenim pevcem Petrom Andreem. Štiri leta sta bila tudi poročena, skupaj imata dva otroka, 18-letno Princess in dve leti starejšega Juniorja. Zakon z Andrejem je bil za Katie tudi prvi, pozneje je pred oltar stopila še dvakrat, a diamantne prstane ji je na prstance leve roke nataknilo veliko več moških. Podjetnik Lee Andrews je že deveti med njimi. Starleta, ki za to, da mediji na Otoku redno pišejo o njej, skrbi predvsem s svojim videzom, je v objavi na družabnem omrežju pokazala tudi ogromen zaročni prstan in razkrila, da je bila zaroka izredno romantična, zgodila se je v Dubaju, izbrancu pa je seveda obljubila, da se bo z njim tudi poročila.

Kot je razvidno iz objave, se je Andrews res potrudil, da bi očaral prsato lepotico. V zasebnem velnesu njunega hotela v Dubaju je z rdečimi cvetnimi listi vrtnic v angleščini zapisal vprašanje »Ali bi se poročila z mano?« ter prizor popestril še z množico sveč. Seveda ni smela manjkati penina, ki so ji družbo delale sveže jagode in slastna čokoladna torta. Kako zelo temnolaso Britanko ljubi, je dubajski podjetnik dokazal tudi s tetovažo njenega imena, ki bo zdaj večno krasilo njegovo roko.

Katie je menda presrečna, je pa z zaroko močno prizadela in predvsem presenetila svojega bivšega partnerja, s katerim sta se razšla pred manj kot 14 dnevi. JJ Slater, ki je od Katie Price mlajši pet let, je svoji bivši nemudoma nehal slediti na vseh družabnih omrežjih, za britanske medije, ki so ga kontaktirali, pa ni želel dajal dajati izjav v zvezi z zaroko. Ali se bo ta končala s poroko, bo pokazal čas, v nasprotnem primeru pa bo le še ena od skupno šestih propadlih zarok 47-letne Katie Price, ki bo tako po število zarok kmalu podrla rekord igralke Elizabeth Taylor, ki je bila zaročena kar desetkrat, že zdaj pa je prehitela Jennifer Lopez, njej so moški zaročne prstane nadeli skupno šestkrat.

Bilo je izredno romantično. FOTO: Zaslonski Posnetek