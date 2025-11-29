Ta znana igralka je bila največja ljubezen Jima Carreyja

Romanca Jima Carreyja in Renée Zellweger se je, povsem pričakovano, začela med snemanjem filma Me, Myself & Irene. Kot je leta 2000 za revijo People povedal producent filma Bobby Farrelly, se je Jim Carrey takoj zaljubil vanjo, medtem ko je Renée potrebovala malo več časa, da se jo je prepričal. »Všeč mi je bil, zelo, ampak na snemanje ne greš zaradi ljubezenskega razmerja,« je leta 2000 povedala za CNN. »Ko je bilo snemanje filma končano, sva nekajkrat govorila po telefonu. Nato so se začele širiti govorice, da se dobivam z njim. Bila sem tako jezna. Rekla sem: Ne, to ni res. Potem sem šla domov … in pomislila: Bog, kako ga pogrešam.« Njuna zveza je, preden sta jo konec leta 2000 končala, trajala nekaj več kot eno leto.

Med pripravami na prvi del serije filmov o Bridget Jones je Renée delala kot pripravnica v londonski založbi. Kasneje je priznala, da so sodelavci mislili, da je čudna, ker je imela na mizi uokvirjeno sliko Jima Carreyja, šele nekaj mesecev kasneje so ugotovili, zakaj jo ima tam. Decembra 2000 so predstavniki obeh zvezdnikov potrdili, da sta Jim in Renée prekinila zvezo. »Jim Carrey in Renée Zellweger že nekaj tednov nista več skupaj.« Kljub temu sta vedno govorila, da sta drug drugemu še vedno zelo pri srcu. »Zame je bila res posebna, zelo posebna. Mislim, da je čudovita,« je nekoč povedal Jim Carrey, v svojih spominih pa zapisal, da je bila igralka njegova zadnja velika ljubezen, navaja Glossy.rs.