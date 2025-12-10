Tajči je razkrila, katere odločitve ni bilo lahko sprejeti: »Kasneje vidimo, kako ključno je bilo.«

Na nastopu v Samoboru v okviru mini turneje po Hrvaški je zapela pesmi, ki jih dolgo ni izvajala za hrvaški IN magazin pa razkrila, v čem uživa, ko ni na odru, ter tudi katere odločitve ji v življenju ni bilo lahko sprejeti. »Nocoj je prav poseben večer, zlasti, ker je to moj prvi samostojni koncert z nekaterimi pesmimi, ki jih že dolgo nisem pela, recimo Padam u nesvijest, Kad se mrzi i voli, Zauvijek devetnaest, Noć od kristala. Veselim se tudi zato, ker je to prav Samobor, saj sem, kot majhna sem pogosto prihajala in ga imam rada.«

»Ne občutim treme, samo veliko navdušenje. Imam novo ekipo čudovitih glasbenikov, tako da je tu še ena dimenzija vznemirjenja. Ampak ko je dobra publika in ko so tu pesmi, ki jih imamo radi in ki prihajajo iz srca, potem ni težav.« Pred nastopom neguje tihi ritual: »Večinoma poskušam pred nastopom spočiti glas, sploh kadar je zunaj tako mrzlo. Pomagajo tišina, veliko vode, hidracije, topel čaj. Res se pazim, nisem več v dvajsetih, da mi ne bi bilo treba biti pozorna.«

Ko luči ugasnejo, najbolj ceni preproste trenutke, ki jo vrnejo k sebi: »Zelo mi je všeč to ravnovesje: med glasbo, pa naj bodo to veliki koncerti, gostovanja ali jazz v kakšnem manjšem klubu in na drugi strani med mojim vrtnarjenjem na dveh gredicah doma na dvorišču. Zelo rada kuham, berem, pišem. Evo, zaključila sem rokopis za spomine. To ravnotežje mi je res pomembno.« V življenju je sprejela veliko pomembnih odločitev, a ena se ji je še posebej vtisnila v spomin.

»Ko sem odšla od tu, ni bilo lahko sprejeti odločitve, da grem študirat muzikal. Mislim, bilo je težko … veliko je teh majhnih odločitev, za katere mislimo, da niso pomembne, a so težke, in šele kasneje vidimo, kako ključne so bile.« Čeprav živi med Hrvaško in Združenimi državami Amerike, december preživlja z domačim občinstvom. Povsod pa dokazuje, da njene pesmi ne izgubljajo sijaja, saj dobra čustva vedno najdejo pot do src njenih poslušalcev.