Elon Musk nad bivšo ženo Jeffa Bezosa: očita ji tole

Po mnenju Elona Muska dobrodelne donacije MacKenzie Scott, ki so od ločitve leta 2019 dosegle približno 22 milijard evrov, družbi povzročajo več škode kot koristi. MacKenzie in Jeff Bezos sta se poročila leta 1993, po 25 letih zakona sta se leta 2019 ločila. Scottova je po ločitvi prejela velik delež Amazonovih delnic in napovedala, da bo večino svojega premoženja namenila dobrodelnosti. Večkrat je poudarila, da bo denar razdajala, dokler se sef ne izprazni.

MackenzieScott in Jeff Bezos FOTO: Profimedia

Musk: »Žal je res«

Polemika se je razvnela po zadnji objavi, da je Scottova do danes dobrodelnim organizacijam namenila že več kot 22,4 milijarde evrov, s čimer se je uvrstila med največje posamezne donatorje v zgodovini. Na družbenem omrežju X se je Musk odzval na zapis uporabnika, ki je navedel: »Žal svoj denar porablja za to, da je svet slabši.« Musk je odgovoril le: »Žal je res.« To ni prvič, da je javno kritiziral Scottovo. Marca 2024 je na omrežju X zapisal, da bi morale biti izjemno bogate nekdanje žene, ki sovražijo svoje bivše može, uvrščene med razloge za propad zahodne civilizacije. Objavo je pozneje izbrisal, vendar je že sprožila burne odzive.

Leta 2022 je trdil tudi, da Scottova donira političnim akcijskim odborom (PAC), ki se predstavljajo kot dobrodelne organizacije, pred kratkim je podprl še kritiko izvršnega direktorja podjetja Y Combinator Garryja Tana, ki je njene donacije označil za problematične zaradi pomanjkanja nadzora. Musk je njegov zapis komentiral z besedo: »Res.«

Denar namenja tisočem organizacij

MacKenzie Scott prek svoje organizacije Yield Giving financira neprofitne organizacije po vseh Združenih državah Amerike. Doslej jih je podprla približno 2.700, med njimi univerze, dobrodelne ustanove in okoljevarstvene projekte. Prejemnike izbira po metodi, ki jo sama imenuje »tiho raziskovanje« (quiet research). Osredotoča se predvsem na prejemnike, ki pomagajo zapostavljenim skupnostim in delujejo stran od medijske pozornosti. Samo leta 2023 je dobrodelnim organizacijam namenila približno 6 milijard evrov, kar je predstavljalo skoraj tretjino vseh največjih dobrodelnih donacij v Združenih državah Amerike v tistem letu.

Čeprav Musk trdi, da njeno početje družbi škoduje, Scottova vztraja pri svoji filozofiji, da želi svoje bogastvo čim hitreje vrniti družbi in ga nameniti tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Cenjena je predvsem zaradi drugačnega pristopa. Donacije pogosto pridejo povsem nepričakovano, prejemnikom pa ne nalaga strogih pogojev glede porabe denarja, kar je pri tako velikih zneskih precej neobičajno.

Kritike milijarderjev

O dobrodelnosti najbogatejših je spregovorila tudi Melinda French Gates, ki meni, da številni milijarderji ne naredijo dovolj. Več kot 250 najbogatejših Zemljanov je podpisalo pobudo Giving Pledge, s katero so obljubili, da bodo večino svojega premoženja namenili dobrodelnim namenom, vendar mnogi svoje obljube po njenem mnenju niso izpolnili. »Ali so darovali dovolj? Ne,« je dejala v intervjuju za revijo Wired.

Ob tem je poudarila, da kritika ne velja za vse podpisnike pobude. Nekateri po njenih besedah darujejo v res velikem obsegu, med njimi pa je posebej izpostavila prav MacKenzie Scott. »Velja stari rek, da dejanja povedo več kot besede. Ko pogledam, koliko je MacKenzie Scott darovala v zadnjem letu, vidim človeka, ki resnično deluje. Morda o svojem dobrodelnem delu ne govori veliko, vendar ga v ozadju opravlja v izjemnem obsegu,« je dejala French Gatesova.