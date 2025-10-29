Tako je Melania Trump za noč čarovnic okrasila Belo hišo

Bliža se noč čarovnic in Melania Trump je razkrila letošnjo okrasitev Bele hiše ter tako odprla novo praznično sezono.

»@whitehouse se pripravlja na Noč čarovnic «, je objavila njena pisarna na družbenem omrežju X in dodala fotografijo, na kateri je videti, kako poteka okraševanje.

V nasprotju s prejšnjimi leti v Beli hiši, kjer se je Melania med prvim predsedniškim mandatom moža večkrat soočala s kritikami zaradi stilskih odločitev, je letos za začetek praznične sezone izbrala preprostejšo dekoracijo.

Zadnji vhod in stopnice so polepšani z bučami, med stebri Južnega portala pa se spušča pisano listje.

Vse skupaj bolj spominja na splošno jesensko temo kot na pravo okrasitev za noč čarovnic, vendar je to morda bila namerna odločitev, kajti, kot je povedala prva dama, se je za ta korak odločila, da se otroci, ki bodo prihajali na tradicionalno zabavo z ameriškim predsednikom in njegovo ženo, ne bi prestrašili.

FOTO: Profimedia

Melania ni imela vedno pozitivnega odnosa do praznovanj v Beli hiši. Leta 2020 je v javnost prišel posnetek prve dame, na katerem se sliši, kako se pritožuje, ker je odgovorna tudi za praznično okraševanje predsedniškega doma:

»Delam ... iz vsega srca za božič, ampak koga sploh briga za božične stvari in okraske?« pravi Melania na posnetku iz leta 2018. »Ampak moram to narediti, kajne?«

»V redu, in potem to naredim in načrtujem za božič, potem pa pravijo: Oh, kaj pa otroci, ki so bili ločeni od staršev? Dajte mi že mir,« je nadaljevala z ostrim tonom.

FOTO: Profimedia

Po štiriletni odsotnosti iz Bele hiše so Melanijini prijatelji za People decembra lani povedali, da bo v drugem mandatu moža nadaljevala s tradicijami:

»Naredila bo tisto, kar se od nje pričakuje kot od prve dame, ampak po svojih pogojih, kar vključuje tudi okraševanje Bele hiše za božične praznike,« je povedal vir. »Postavila bo svoj urnik, postavila svoja pravila in poskrbela za svoj okus.«

Letošnji prazniki bodo potekali v duhu velike prenove predsedniške rezidence in gradnje plesne dvorane, nad katero naj prva dama ne bi bila preveč navdušena.

FOTO: Profimedia

Čeprav so nekatere zgodnejše prenove potekale v sodelovanju z njo, je Wall Street Journal poročal, da ni bila zadovoljna z načrti za plesno dvorano.

»Izrazila je zaskrbljenost glede rušenja Vzhodnega krila in je sodelavcem povedala, da to ni njen projekt,« so povedali uradniki administracije.