Igralka Linda Evans, ki se je v zgodovino televizije zapisala z vlogo Krystle Carrington v priljubljeni seriji Dinastija, je pri 84 letih znova navdušila svoje oboževalce. Ob rojstnem dnevu je na instagramu objavila fotografijo, na kateri je videti izjemno mladostno ter nosi pričesko, ki je marsikoga spomnila na čase, ko je v osemdesetih letih blestela kot Krystle.

Ob fotografiji je zapisala ganljivo sporočilo o življenju, staranju in hvaležnosti. »Danes praznujem 84 let. Starejša, ko sem, bolj razumem, da življenje v resnici ni povezano s štetjem let, temveč s tem, kako jih doživljamo. Z ljubeznijo, življenjskimi lekcijami in tihimi trenutki, ki na koncu postanejo najdragocenejši,« je zapisala. Dodala je, da verjame, da nas vsako življenjsko obdobje pripelje tja, kamor spadamo, četudi tega v določenem trenutku ne razumemo. »Danes sem hvaležna za življenje, ljudi, ki jih imam rada, naravo, smeh in vse čudovite majhne čudeže, ki še vedno prihajajo v moje življenje.«

Zapis je sklenila z besedami, da ne ve, kaj ji bo prineslo naslednje leto, vendar ga sprejema z odprtim srcem. »Pri 84 letih čutim mir. Čutim veselje. To je darilo.«

Vloga v Dinastiji ji je prinesla svetovno slavo

Linda Evans je igralsko kariero začela že v šestdesetih letih, ko je zaslovela z vlogo v seriji Velika dolina (The Big Valley). Pozneje je nastopila še v televizijskih uspešnicah Dosjeji Rockford (The Rockford Files), McCloud in McMillan & Žena (McMillan & Wife). Največjo prepoznavnost je dosegla leta 1981, ko je dobila vlogo Krystle Carrington v kultni seriji Dinastija. V njej je igrala ob Joan Collins, ki je upodobila njeno tekmico Alexis Carrington. Njuno televizijsko rivalstvo je postalo eno najbolj prepoznavnih v zgodovini televizijskih nadaljevank.

V pogovoru za revijo Hello! je nekoč razkrila zanimivost s snemanja serije. Zaradi velikega števila kostumov, ki jih je potrebovala za svojo vlogo, je imela precej svobode pri izbiri oblačil. »To so bile sanje vsake ženske: imeti neomejeno količino oblačil,« se je spominjala. Kostumograf Nolan Miller ji je namreč pojasnil, da ne morejo izdelati prav vsakega kosa oblačila, zato ji je predlagal, naj med nakupovanjem na Beverly Hillsu izbere, kar ji je všeč, trgovine pa bodo izbrana oblačila poslale na snemanje. »Tako sem nakupovala zase, in ko sem videla nekaj lepega, sem preprosto rekla: 'To mi je všeč, lahko pošljete še enega?' Kakšne sanje za žensko: lahko dobiš vse, kar si želiš, in to tudi nosiš,« je povedala.

Linda Evans o staranju

Igralka je v preteklosti odkrito spregovorila o staranju in sprejemanju sprememb, ki jih prinašajo leta. Priznala je, da je svoje telo in spremembe na njem začela zares sprejemati šele po petdesetem letu. V pogovoru v oddaji Oprah je pojasnila, da človek z leti spozna, da ne more nadzorovati vsega, kar se dogaja zunaj njega, lahko pa vpliva na svoj notranji svet. »Čudovito pri staranju je, da postajaš modrejši in vse bolj prepričan vase, v to, kdo si in kaj si želiš. Ljubiti samega sebe ne pomeni, da si privoščiš masažo ali urediš pričesko. Pomeni, da zares poznaš svojo vrednost,« je povedala.