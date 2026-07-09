Tako se je Severina odzvala na odločitev sodišča

Severina je bila na prvi stopnji oproščena obtožb za vsiljivo vedenje do ravnateljice Osnovne šole Matija Gubec Ljiljane Klinger in nekdanje ravnateljice Poliklinike za zaščito otrok in mladostnikov mesta Zagreb Gordane Buljan Flander. Tako je odločilo Občinsko kazensko sodišče v Zagrebu, ki je po izvedenem dokaznem postopku ocenilo, da njeno ravnanje ne predstavlja kaznivega dejanja, ki ji je bilo očitano. Kot pišejo hrvaški mediji, je zagrebško občinsko državno tožilstvo za pevko predlagalo pogojno zaporno kazen desetih mesecev, vendar je sodišče presodilo drugače. Po neuradnih informacijah naj bi menilo, da bi lahko šlo kvečjemu za dejanje, ki se preganja z zasebno tožbo in ne po uradni dolžnosti.

Postopek je za zaprtimi vrati trajal skoraj tri leta in se je nanašal na sporočila, ki jih je Severina leta 2021 pošiljala Klingerjevi in Flandrovi. Pevka je bila nezadovoljna z njunim ravnanjem v postopku, povezanem s skrbništvom nad njenim sinom. Po navedbah obtožnice naj bi Ljiljana Klinger prek aplikacije WhatsApp prejela več kot sto sporočil, Gordana Buljan Flander pa naj bi jih v nekaj mesecih prejela večje število. Tožilstvo je trdilo, da sta bili zaradi takšne komunikacije vznemirjeni. Obe sta med sojenjem pričali pred sodiščem. Severina je ves čas zavračala kazensko odgovornost. Pred sodnikom je poudarila, da je sporočila pošiljala, ker je menila, da je bila njenemu otroku storjena krivica in da institucije niso ustrezno zaščitile nje in njenega sina.

Po prvem naroku, ki je potekal brez javnosti zaradi varovanja zasebnosti mladoletnega otroka, je pevka dejala, da bi morale biti na zatožni klopi osebe, ki so sodelovale v postopkih, povezanih z njenim sinom. Sodba za zdaj še ni pravnomočna. Tožilstvo se lahko po prejemu pisne obrazložitve pritoži. Če bo oprostilna sodba potrjena tudi na višji stopnji, bo stroške kazenskega postopka kril državni proračun, piše Showbuzz, se pa je na odločitev odzvala pevka sama. Na instagramu je objavila več zapisov, v katerih je komentirala sodno odločitev in okoliščine, ki so pripeljale do celotnega primera. »Pravica na koncu vedno zmaga, čeprav bi bilo veliko bolje, če bi zmagala že na začetku. Sledi pregled sistema, ki je obstajal takrat in ki obstaja še danes in v njem se ni spremenilo prav nič,« je zapisala.

Ob objavi je delila tudi več posnetkov zaslona časopisnih člankov in fotografij, med objavljenim gradivom so tudi prispevki, ki po njenih navedbah njenega nekdanjega partnerja in očeta njenega sina Milana Popovića povezujejo z nekdanjim vodstvom mesta Zagreb ter z Gordano Buljan Flander in Ljiljano Klinger.