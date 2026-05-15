Takšen sprejem je v Italiji doživela Kate Middleton

Dobrodošlica na šarmantnem, doma izdelanem plakatu z napisom Ciao Kate je bila iskren in topel znak sprejema Catherine, valižanske princese, na njenem prvem samostojnem uradnem obisku v tujini v zadnjih štirih letih. Princesa, ki ima očitno zveste oboževalce tudi v Italiji, je ta teden prispela na dvodnevni obisk v sosednjo državo, pozdravili so jo na glavnem mestnem trgu v Reggio Emilii, nato pa se je odpravila v mestno hišo na srečanje z županom Marcom Massarijem, poroča BBC.

Bodoča britanska kraljica je bila presenečena nad italijanskim gostoljubjem in toplino sprejema. Zbrana množica, ki je preplavila celoten trg, ji je namenila iskreno podporo in navdušenje. Kot je že prej napovedala Kensingtonska palača, je bilo mesto Reggio Emilia v severni italijanski regiji Emilia-Romagna izbrano v okviru enega princesinih najpomembnejših javnih projektov, kampanje za ozaveščanje o pomenu zgodnjega otroštva in izobraževanja.

Mesto v prvih letih razvoja nudi močno podporo materam in otrokom, namen obiska je bila osebna seznanitev z njihovimi projekti. To bi lahko bil prvi v nizu njenih mednarodnih obiskov mest, ki razvijajo lastne pristope pomoči materam in otrokom v zgodnjem obdobju razvoja, želi namreč preučiti različne svetovne modele.

Kot je za BBC dejal Paolo Rosato iz lokalnega časopisa Il Resto del Carlino, je Catherine v Italiji izjemno priljubljena, v nekaterih krogih celo bolj kot drugi člani kraljeve družine, saj v njej vidijo nadaljevanje zgodbe princese Diane. Čeprav bi takšne izjave lahko povzročile deljena mnenja v kraljevi družini, obisk Italije znova kaže, da dediščina Diane skozi nove generacije živi še naprej.