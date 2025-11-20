Vroči prizori: hči Claudie Schiffer kot kraljica vulgarnosti

55-letna Claudia Schiffer še danes za večino velja za kraljico uglajenosti. Lepa Nemka ni bila imuna na goloto, ki jo njena hči danes odkrito promovira. A obstaja razlika, piše Page Six.

21-letna hči slavne manekenke, Clementine Vaughn je z objavami na instagramu poskrbela za pravi šok, saj je svoje bogato oprsje več kot izpostavila.

Sicer dekle pogosto izbira stajlinge, ki presegajo mejo provokativnega in delujejo že vulgarno.

Kdor se spominja le umirjenih, elegantnih fotografij njene mame, bi morda pomislil, da slavna manekenka nikoli ni posnela tovrstnih prizorov, a Claudia Schiffer je za kampanje, oglase in naslovnice pozirala gola.

Mnogokrat je gola do pasu hodila po modnih pistah prestižnih revij. Vendar kot pravijo kritiki njene potomke, nikoli ni delovala vulgarno.

Claudia je leta 2019, dve desetletji po svojem prvem nastopu v isti reviji, skoraj povsem brez oblačil pozirala za italijansko izdajo revije Vogue.

Včasih so jo zgoraj brez ujeli papapraci, v filmu Prijatelji in ljubimci je leta 1999 v ljubezenskih prizorih nastopala ob Robertu Downeyju Jr, zdi pa se, da jo bo hči po provokativnosti prekosila.

Trije otroci Claudie Schiffer

Claudia Schiffer ima hčerko Clementine z britanskim režiserjem Matthewom Vaughnom, s katerim je poročena od leta 2002. Par ima tudi sina Caspara in hčerko Cosimo.

Pred poroko z Vaughnom je bila manekenka med letpma 1994 in 1999 zaročena z ameriškim iluzionistom Davidom Copperfieldom. Preden je spoznala Vaughna, je imela tudi romanco s trgovcem z umetninami Timom Jefferiesom.

Njen 22-letni sin Caspar se je ukvarjal z več športi: tenisom, namiznim tenisom, kriketom in smučanjem. Večinoma se ne izpostavlja v javnosti, mama pa ga je označila za pravega angleškega džentelmena: pametnega, domiselnega, duhovitega in lepo vzgojenega.

Hči Cosima ima komaj 15 let. S staršema je bila lani na premieri očetovega filma Argylle v Londonu. Leta 2022 so jo opazili tudi na tekmi Premier lige med Chelseajem in Tottenhamom.

Hči Clementine se ukvarja z manekenstvom. Z mamo je večkrat pozirala za naslovnice, svojo prvo je dobila že kot dojenček: v maminem naročju, prav na naslovnici revije Vogue.