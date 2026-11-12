Taylor Swift in Travis Kelce imata težave

Sestali so se sosedje Taylor Swift in Travisa Kelceja ter izrazili nezadovoljstvo zaradi načrtovanih sprememb na njuni skoraj pet milijonov evrov vredni hiši ob jezeru v kraju Bratenahl v ameriški zvezni državi Ohio. Kljub nasprotovanju nekaterih prebivalcev pa sta slavna zakonca na koncu dosegla svoje. Več stanovalcev je imelo pomisleke zaradi načrtovane zasaditve približno treh metrov visokih grmovnic, ki naj bi zakrile pogled na njuno hišo in zakoncema zagotovile več zasebnosti.

Soseda opozarja na potrebe divjih živali

Ena od udeleženk je izpostavila vpliv načrtovane ureditve na lokalne živalske vrste. »To je sicer čudovita priložnost za ljudi, ki imajo denar, da posestvo uredijo na ravni, kakršno si takšna hiša zasluži. A mislim, da bi se morali odgovorni vrniti in se nekoliko poučiti o avtohtonih vrstah ter krajinskih ureditvah, ki upoštevajo potrebe živali na tem območju,« je povedala.

Sosed, ki živi le dve hiši stran od slavnega para, je dejal, da mu je žal za celotno skupnost. »To ne bo več odprt prostor. To bo gozd in ne razumem, zakaj se odbor odloča za takšno ureditev. Ali s tem ne kršite občinskih predpisov? Se morda motim? Mislim, da ne,« je dejal. Taylor Swift in Travis Kelce se sestanka nista udeležila. Zastopali so ju upravnik nepremičnine Patrick Hyland, arhitekt Derek Kuryla in vodja projekta Jacob Kutz.

Deležna tudi podpore

V dvorani pa niso bili vsi proti načrtom. »Morali bi biti počaščeni, da sta si ta človeka za svoj dom izbrala prav naš kraj. Namesto da se prepiramo o zasaditvah in zasebnosti, bi se morali povezati kot skupnost in na njuno odločitev pogledati z druge strani: izbrala sta Bratenahl, ker je to poseben kraj,« je povedala ena od prisotnih in požela aplavz. Dodala je, da bi ju morali sprejeti ne glede na to, koliko dni v letu bosta preživela v kraju.

Tudi drug prebivalec se je strinjal z njo: »Bila bi prava sramota, če ta skupnost ne bi podprla ljudi, ki se želijo preseliti v naš čudoviti kraj. Morali bi ju podpreti in sprejeti odprtih rok.« Eden od udeležencev pa je bil nad celotno razpravo precej razočaran. Označil jo je za neumno in pripomnil, da bo nepremičnina tako ali tako prodana čez sedem do deset let, ko se bosta zakonca ločila. Njegova pripomba je med prisotnimi sprožila glasno neodobravanje.

Zakonca sta že popustila

Odobreni načrti vključujejo tri metre visoke grmovnice in prenovljene opečnate elemente na posestvu. Taylor Swift in Travis Kelce sta že septembra dobila dovoljenje za postavitev približno 1,8 metra visoke ograje za zagotavljanje zasebnosti. Tudi takrat je načrt naletel na nasprotovanje nekaterih lokalnih prebivalcev. Zakonca sta sprva želela postaviti približno 2,4 metra visoko ograjo, vendar sta jo v skladu z lokalnimi predpisi znižala na približno 1,8 metra.

Priljubljena pevka in zvezdnik ekipe Kansas City Chiefs sta se poročila julija, pred tem sta marca kupila razkošno hišo z osmimi spalnicami in enajstimi kopalnicami. Kot je poročal Page Six sta na svojem posestvu uvedla obsežne varnostne ukrepe. Kljub vsem načrtovanim izboljšavam naj zakonca hiše ne bi uporabljala kot svojega glavnega prebivališča. Štirinajstkratna dobitnica nagrade grammy ima namreč v lasti še nepremičnine na Rhode Islandu, Beverly Hillsu, v Nashvillu in New Yorku. Travis Kelce, ki se je rodil in odraščal v Ohiu, je s poroko s Taylor Swift še dodatno povezal svoje zasebno življenje z domačo zvezno državo.