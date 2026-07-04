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Taylor Swift je poročena! Na poroki več kot tisoč gostov, ne boste verjeli, kdo ju je poročil (FOTO)

Ameriška glasbena zvezdnica Taylor Swift in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce sta se v petek poročila na razkošni slovesnosti v dvorani Madison Square Garden v New Yorku, poročajo mediji, med njimi televizija CBS.
FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
G. P., STA
 4. 7. 2026 | 09:00
 4. 7. 2026 | 09:00
3:18
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Priči sta bila nevestin brat Austin Swift in ženinov brat Jason Kelce, prav tako nekdanji igralec lige NFL. Swift je nosila poročno obleko modne hiše Christian Dior Haute Couture, po obredu je na velikem zaslonu pred dvorano zasvetil napis »Pravkar poročena«.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

Okolica Madison Square Gardna je bila zaprta za promet, za varnost so poleg zasebnih varnostnikov skrbeli pripadniki newyorške policije. Po navedbah virov jih je bilo na prizorišču razporejenih več kot 130. Gostje so prihajali v črnih športnih terencih skozi posebej postavljene šotore, ki so jih skrivali pred pogledi javnosti in fotografov.

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Praznovanje je vključevalo koktajl, poročni obred in večerno slavje, ki se je zavleklo v zgodnje jutranje ure. Organizatorji so notranjost dvorane preuredili v vrtno kuliso z obilico zelenja in cvetja, priprave so po njihovih besedah spominjale na produkcijo velikega hollywoodskega filma. Že v četrtek zvečer je sicer na istem prizorišču potekala intimnejša poročna večerja za približno sto družinskih članov in najbližjih prijateljev. Obred je vodil igralec in komik Adam Sandler.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

Povabljenih več kot tisoč gostov

Med svati so bili številni znani obrazi iz sveta glasbe, filma in športa. Med drugim so opazili igralce Hugha Granta, Ethana Hawka in Jasona Sudeikisa, nogometno zvezdnico Abby Wambach, športnega komentatorja Joeja Bucka, glasbenika Bensona Boona ter igralca lige NFL Cooperja Kuppa.

Po poročanju ameriških medijev so bili med povabljenimi tudi Beyonce, Jay-Z, Sabrina Carpenter, Ice Spice, sestre Haim, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini in Ed Sheeran, medtem ko Harry Styles zaradi koncertne turneje ni prišel. Gostje so morali pred dogodkom podpisati pogodbe o nerazkrivanju informacij (NDA), prejeli so personalizirana vabila z vodnimi žigi. Organizatorji niso razkrili niti teme poroke niti predpisanega kodeksa oblačenja, kar je še bolj povečalo zanimanje javnosti, poroča CBS. Pred poroko sta Swift in Kelce skupaj donirala 26 milijonov dolarjev več kot dvajsetim dobrodelnim organizacijam, večinoma v New Yorku.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

Njuna zveza je v središču pozornosti javnosti od leta 2023, ko je Kelce po koncertu turneje Eras Tour javno razkril, da pevki ni uspel izročiti zapestnice s svojo telefonsko številko. Par je zaroko oznanil avgusta lani s skupno objavo na Instagramu z napisom: »Vaša učiteljica angleščine in vaš učitelj športne vzgoje se bosta poročila«.

Od začetka zveze redno podpirata drug drugega pri karieri. Swift je pogosto obiskovala tekme moštva Kansas City Chiefs, Kelce pa se je udeležil več koncertov v okviru njene turneje Eras Tour in se junija 2024 v Londonu celo presenetljivo pojavil na odru skupaj z njo. Njuna poroka je veljala za enega najbolj pričakovanih zvezdniških dogodkov leta v ZDA.

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