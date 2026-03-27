Tega o Tomu Cruisu niste vedeli: Spielberg razkril njegovo najbolj varovano skrivnost

Slavni režiser Steven Spielberg je nedavno končno spregovoril o tem, kako je v resnici sodelovati s Tomom Cruisom, enim največjih hollywoodskih igralcev današnjega časa, ter ob tem razkril zvezdnikovo navado s snemanj, ki je temelj njegovega uspeha. Med pogovorom v okviru festivala SXSW v Austinu je 79-letni Spielberg, ki je s Cruisom sodeloval pri kultnih uspešnicah Posebno poročilo (2002) in Vojna svetov (2005), razkril podrobnost, ki jasno pojasnjuje, zakaj je Cruise danes tam, kjer je, piše People.

V pogovoru s Seanom Fennesseyjem je režiser razkril, da je danes 63-letni Cruise vsako jutro prihajal na snemanje še pred filmsko ekipo. »Tom Cruise se je vsako jutro pojavil točno takrat kot jaz,« je povedal. »Na snemanje pridem pred ekipo, včasih že ob 6.30. Tako pri snemanju Posebnega poročila kot Vojne svetov je Tom vztrajal, da pride takrat kot jaz, da sva lahko skupaj načrtovala celoten dan … To mi je bilo v neverjetno pomoč,« je dejal priznani režiser in dodal, da je bilo njegovo sodelovanje z igralcem vedno zaznamovano z globokim sodelovanjem in predanostjo.

Za Cruisa sicer v Hollywoodu že leta velja, da pri delu daje več kot vse od sebe. V intervjuju za revijo People maja 2025 je priznal, da nenehno širi svoje sposobnosti in znanje, saj ve, da bo zato na koncu boljši igralec. »Vedno se bom naučil kakšne nove veščine, ker vem, da jo bom nekoč lahko uporabil v filmu,« je dejal in dodal, da stalno trenira različne stvari, od igranja klavirja, plesa, padalstva do pilotiranja letal in helikopterjev. »Najlepše pri vsem tem je, da nikoli ne prideš do konca. Vedno si lahko boljši.« Kako predan je svojemu delu, je potrdil tudi Christopher McQuarrie, režiser več filmov iz franšize Nemogoča misija.

»Vsakič, ko vidite Toma v letalu, je za komandami. V bistvu je filmska ekipa v eni osebi, upravlja kamero, igra in leti,« je pojasnil McQuarrie.