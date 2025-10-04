Tej igralki so v Hollywoodu rekli tudi Nuna s preklopnim nožem

Britanci pravijo, da je Julie Andrews popolna igralka z izjemno kariero. Njene vloge so bile izjemno bogate, včasih radikalne, tu in tam tvegane, najbolj znana pa ostaja po vlogi Mary Poppins, ki jo je sredi 60. let torpedirala med megazvezdnice. Zanjo je leta 1965 dobila oskarja, kljub temu pa se je po Los Angelesu vozila v avtomobilu z nalepko, na kateri je pisalo Mary Poppins je bila narkomanka. V Hollywoodu so ji nadeli vzdevek Nuna s preklopnim nožem, saj je znala združevati protislovja.

Za Julie Andrews je bogata kariera. FOTO: Profimedia

Zvezdnica, ki je te dni dopolnila 90 let, sodi med najbolj priljubljene igralke Hollywooda in tudi med najboljše filmske pevke vseh časov. Spomnimo, da je leta 1965 v kinematografe prišel danes kultni film Moje pesmi, moje sanje, izjemno pevsko kariero pa je na najvišji ravni peljala v novo tisočletje, ko je nastopila v klasiki Princeskini dnevniki. Svoj glas je posodila številnim risanim junakom, na primer v franšizah Šrek in Jaz, baraba. Člani generacije Z so njenemu glasu sledili v megauspešni seriji Bridgerton. Rodila se je leta 1935 v Surreyju in otroštvo preživljala v Londonu. Očim ji je plačeval ure petja, pri osmih letih je že imela odrasel glas s štirimi oktavami razpona.

Že kot najstnica je nastopala, kmalu se je pridružila BBC. Svojo prelomno vlogo kot Mary Poppins je dobila, potem ko jo je Jack Warner zavrnil na avdiciji za muzikal Moja draga dama (1964) in dal vlogo Audrey Hepburn, čeprav so morali njeno petje sinhronizirati. Z zavrnitvijo je lahko sprejela vlogo najbolj znane varuške na svetu. Sledila je vloga redovnice Marije v klasiki Moje pesmi, moje sanje.

Vedno je znala združevati protislovja.

Vmes je sprejemala tudi povsem drugačne vloge, kot denimo v komediji Amerikanizacija Emily, v kateri ni petja, je pa veliko ljubezenskih prizorov in tudi nasilja. Tako so kmalu spoznali, da se za sladkim glasom in nežnim obrazom skriva divje dekle. Kmalu zatem je sodelovala tudi z Alfredom Hitchcockom v filmu Raztrgana zavesa (1966). Po nekaj neuspelih muzikalih je v 70. letih nastopala v glavnem na televiziji. V osemdesetih se je vrnila na velika platna z izjemnima filmoma S. O. B. in Viktor/Viktorija – v katerem ne manjka golote. Njena pevska kariera se je končala konec 90. let zaradi ponesrečene operacije na glasilkah.

Kljub zavidljivi starosti je še vedno dejavna in bistra, kot zanimivost pa lahko omenimo, da bo njen soigralec iz filma Mary Poppins Dick Van Dyke decembra dopolnil 100 let.