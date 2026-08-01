Tekmovalka Sanjskega moškega po odmevnem incidentu poiskala pomoč: »Na posnetkih skoraj nisem prepoznala same sebe«

Hrvaška vplivnica Laura Prgomet, ki jo je širša javnost spoznala v resničnostnem šovu Sanjski moški Hrvaške, se je prvič podrobneje odzvala na incident, ki se je v začetku julija zgodil v Dubrovniku. Po burnem dogajanju, kjer je po navedbah tamkajšnje policije žalila policiste, se upirala postopku in poškodovala službeno vozilo, je bila pridržana, preiskovalni sodnik pa ji je sprva odredil preiskovalni pripor. Posnetki njenega vedenja so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih in sprožili številne odzive.

»Ko sem prvič pogledala posnetke tega dogodka, sem bila pretresena. Gledala sem osebo, ki je skoraj nisem mogla prepoznati,« je zapisala. Kot je poudarila, vedenje, ki ga je mogoče videti na posnetkih, po njenem mnenju ne odraža njenega značaja, vrednot in načina življenja. Ob tem zagotavlja, da za svoje ravnanje ne išče opravičil. Zaveda se, da je s svojim vedenjem povzročila nelagodje in skrb ter dodatno obremenila ljudi, ki so zgolj opravljali svoje delo. Še posebej se je opravičila policistki, ki ji je med dogodkom izrekla več žaljivih besed. Kot je priznala, se izrečenega danes iskreno sramuje. »Žal mi je, da je bila prav ona izpostavljena takšnim besedam in vedenju,« je zapisala ter opravičilo namenila tudi drugemu policistu, zdravstvenim delavcem, uslužbencem državnega tožilstva in dubrovniškega sodišča.

Dejanje, ki ji ga očitajo, sprejema, zaradi dogodka pa se, kot pravi, iskreno kesa. Če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi storila vse, da se tistih 24 ur nikoli ne bi zgodilo. V izjavi je poudarila tudi, da v času dogodka ni bila v dobrem psihofizičnem stanju. Podrobnosti o tem, kaj naj bi se dogajalo pred incidentom, za zdaj ni želela razkriti, saj pričakuje, da bodo vse okoliščine ugotovili pristojni organi. »Globoko čutim, da odločitve, ki sem jih takrat sprejemala, in način, kako sem se vedla, niso bili odraz mene kot osebe,« je pojasnila.

Pozvala k več sočutja

Odzvala se je tudi na številne posnetke, komentarje in objave na družbenih omrežjih. Zaveda se, da je njeno vedenje vzbudilo zanimanje javnosti in da mora zanj prevzeti posledice, vendar jo je prizadelo, da so se posnetki njenega zloma širili, predelovali in uporabljali za posmeh. Po njenih besedah so žaljivi komentarji in javno obsojanje resno vplivali na njeno duševno stanje, zato je poiskala strokovno psihološko pomoč. Še posebno težko ji je bilo opazovati, kako je dogajanje prizadelo njeno družino in najbližje.

»Ko vidite človeka v očitnem psihičnem ali fizičnem razsulu, mu najprej poskušajte pomagati. Nikoli ne veste, kaj prestaja in kaj se mu je zgodilo pred tem,« je zapisala. Svoje izkušnje želi predstaviti tudi kot opozorilo mladim ženskam. Pozvala jih je, naj pazijo, komu zaupajo, s kom se družijo in v kakšnih okoliščinah se znajdejo, saj lahko že ena sama noč povsem spremeni njihovo življenje. Na koncu se je zahvalila družini, prijateljem in vsem, ki so ji v težkih trenutkih stali ob strani. »Verjamem, da se lahko iz vsake napake nekaj naučimo in postanemo boljši ljudje,« je sklenila.