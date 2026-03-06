  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STATUS MU JE VELIKO POMENIL

Tekmovalni Andrew: njegova hči mora prekašati princa Harryja

Hotel je, da je poroka princese Eugenie prav tako velika in razkošna kot poroka njenega bratranca.
Eugenie je vnukinja pokojne kraljice. FOTO: Pool New Reuters
Eugenie je vnukinja pokojne kraljice. FOTO: Pool New Reuters
B. K. P.
 6. 3. 2026 | 18:42
2:31
A+A-

Andrew Mountbatten-Windsor, ki je zaradi škandala, povezanega z obsojenim pedofilom Jeffreyem Epsteinom ostal brez plemiškega naziva, je že desetletja znan kot eden najbolj arogantnih članov britanske kraljeve družine. Viri blizu Andrewa so za britanske medije že večkrat povedali, da kraljev brat živi v prepričanju, da je nedotakljiv, in da mu pripada veliko več, kot tudi zares mu, zgolj zato, ker je sin pokojne kraljice. Tako je menda denimo vztrajal, da mora biti poroka njegove hčerke Eugenie tako razkošna kot je bila poroka njenega bratranca princa Harryja in njegove žene Meghan Markle, ki sta se vzela nekaj mesecev pred Eugenie.

Princ Harry in Meghan sta se vzela nekaj emsecev pred princeso Eugenie in Jackom Brooksbankom. FOTO: Reuters
Princ Harry in Meghan sta se vzela nekaj emsecev pred princeso Eugenie in Jackom Brooksbankom. FOTO: Reuters

Po navedbah virov, ki jih omenja revija People, je bil status za nekdanjega vojvodo Yorškega izjemno pomemben. Kot oče se je na vse pretege trudil zagotoviti, da bi z njegovima hčerkama, princesama Beatrice in Eugenie, od rojstva ravnali kot s princeskama in ju nagovarjali z »njena kraljeva visokost«. Pred Eugeniejino poroko z Jackom Brooksbankom oktobra 2018 je Andrew zahteval, da slovesnost poteka v vsem kraljevskem sijaju v kapeli sv. Jurija v gradu Windsor, hotel je javni spektakel, ki bi prekašal Harryjevo poroko maja istega leta.

»Je kraljičina vnukinja – princesa kraljeve krvi,« je Andreweve besede povzel biograf Andrew Lownie, avtor knjige Z naslovom: Vzpon in padec hiše York. »Verjel je, da bi morala imeti vse,« je zapisal Lownie. Na poroki Eugenie in Jacka Brooksbanka je moralo biti tudi več gostov kot na Harryjevi - prišlo jih je približno 850 gostov, na poroko Harryja in Meghan pa približno 600. A sta mlajši sin kralja Karla III. in njegova nevesta pritegnila veliko več gledalcev širom sveta - njuno poroko si je ogledalo približno 1,9 milijarde ljudi, zaradi česar je postala eden najbolj gledanih televizijskih dogodkov v zgodovini. 

Ali si je tako velike in razkošne poroke želela tudi Eugenie sama, ni znano, ni pa imel Andrew nobenega vpliva na poroko svoje druge hčere Beatrice, ki se je odločila večno zvestobo svojemu izbrancu Eduardu Mapelliju Mozziju obljubiti ravno sredi pandemije covida-19, zato je bila poroka izredno intimna in z zelo omejenim številom povabljencev, kot so pozneje sporočili iz Buckinghamske palače, pa za slovesnost kraljevi niso zapravili niti centa davkoplačevalskega denarja.

Več iz teme

Andrew Mountbatten Windsorprincesa Eugenieporokaprinc Harrykraljeva družina
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Če ne boste stopili naprej, bo svet to storil namesto vas na boleč način.
6. 3. 2026 | 21:00
20:30
Bulvar  |  Domači trači
NOV DIREKTOR

Ministrica Vrečko na čelo filharmonije imenovala moža te znane pevke

Mandat bo nastopil 20. maja, so sporočili s kulturnega ministrstva.
6. 3. 2026 | 20:30
20:12
Novice  |  Svet
PREDČASNE VOLITVE

Pri nas na volitve vplivnica, vedeževalec in igralec, v tej azijski državi se zmaga obeta nekdanjemu raperju

Balen se je uveljavil kot obraz nove generacije, ki poziva k odmiku od tradicionalne politike.
6. 3. 2026 | 20:12
19:59
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Občina Laško sporočila žalostno vest, umrl je glasbenik Ivan

Ivan Medved je bil dolgoletni soustvarjalec kulturnega življenja v Občini Laško.
6. 3. 2026 | 19:59
19:33
Novice  |  Slovenija
PRED VOLITVAMI

Na Bavarskem dvoru z nožem napadli Miho Kordiša in aktiviste (VIDEO)

Na območju Bavarskega dvora v središču Ljubljane je danes popoldne prišlo do incidenta, v katerem je neznani moški z nožem napadel skupino političnih aktivistov.
6. 3. 2026 | 19:33
19:17
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ko nastopi panika: katera astrološka znamenja ohranijo hladno glavo in katera prilijejo olje na ogenj

Astrologi pravijo, da na način odzivanja lahko vpliva tudi horoskopsko znamenje.
Delo UI6. 3. 2026 | 19:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki