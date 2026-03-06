Tekmovalni Andrew: njegova hči mora prekašati princa Harryja

Andrew Mountbatten-Windsor, ki je zaradi škandala, povezanega z obsojenim pedofilom Jeffreyem Epsteinom ostal brez plemiškega naziva, je že desetletja znan kot eden najbolj arogantnih članov britanske kraljeve družine. Viri blizu Andrewa so za britanske medije že večkrat povedali, da kraljev brat živi v prepričanju, da je nedotakljiv, in da mu pripada veliko več, kot tudi zares mu, zgolj zato, ker je sin pokojne kraljice. Tako je menda denimo vztrajal, da mora biti poroka njegove hčerke Eugenie tako razkošna kot je bila poroka njenega bratranca princa Harryja in njegove žene Meghan Markle, ki sta se vzela nekaj mesecev pred Eugenie.

Princ Harry in Meghan sta se vzela nekaj emsecev pred princeso Eugenie in Jackom Brooksbankom. FOTO: Reuters

Po navedbah virov, ki jih omenja revija People, je bil status za nekdanjega vojvodo Yorškega izjemno pomemben. Kot oče se je na vse pretege trudil zagotoviti, da bi z njegovima hčerkama, princesama Beatrice in Eugenie, od rojstva ravnali kot s princeskama in ju nagovarjali z »njena kraljeva visokost«. Pred Eugeniejino poroko z Jackom Brooksbankom oktobra 2018 je Andrew zahteval, da slovesnost poteka v vsem kraljevskem sijaju v kapeli sv. Jurija v gradu Windsor, hotel je javni spektakel, ki bi prekašal Harryjevo poroko maja istega leta.

»Je kraljičina vnukinja – princesa kraljeve krvi,« je Andreweve besede povzel biograf Andrew Lownie, avtor knjige Z naslovom: Vzpon in padec hiše York. »Verjel je, da bi morala imeti vse,« je zapisal Lownie. Na poroki Eugenie in Jacka Brooksbanka je moralo biti tudi več gostov kot na Harryjevi - prišlo jih je približno 850 gostov, na poroko Harryja in Meghan pa približno 600. A sta mlajši sin kralja Karla III. in njegova nevesta pritegnila veliko več gledalcev širom sveta - njuno poroko si je ogledalo približno 1,9 milijarde ljudi, zaradi česar je postala eden najbolj gledanih televizijskih dogodkov v zgodovini.

Ali si je tako velike in razkošne poroke želela tudi Eugenie sama, ni znano, ni pa imel Andrew nobenega vpliva na poroko svoje druge hčere Beatrice, ki se je odločila večno zvestobo svojemu izbrancu Eduardu Mapelliju Mozziju obljubiti ravno sredi pandemije covida-19, zato je bila poroka izredno intimna in z zelo omejenim številom povabljencev, kot so pozneje sporočili iz Buckinghamske palače, pa za slovesnost kraljevi niso zapravili niti centa davkoplačevalskega denarja.