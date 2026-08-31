Televizija ju je združila, smrt pa ločila po skoraj 60 letih: Ksenija brez svojega Ivice zdržala le 19 dni

Ljubezenska zgodba legendarne hrvaške televizijske urednice Ksenije Urličić in njenega moža Ivice Urličića se je začela pred skoraj šestimi desetletji, prav na televiziji, ki je zaznamovala njuni življenji. Končala pa se je pretresljivo: Ivica je umrl 12. avgusta, Ksenija pa le 19 dni za njim, 31. avgusta.

Spoznala sta se leta 1966 na takratni Televiziji Zagreb. Ksenija je že delala kot televizijska napovedovalka, Ivica pa je bil mlad inženir. Čeprav naj bi imela Ksenija takrat precej snubcev, jo je pritegnil prav mirni in zadržani inženir, ki je bil povsem zatopljen v svoje delo. Pri prvem koraku proti njemu je nekoliko pomagala tudi sama. Pokvaril se ji je tranzistor, zato je Ivico prosila, naj ji ga popravi. Tako se je začelo njuno zbliževanje. Poznanstvo je preraslo v ljubezen in dolgoletni zakon. Ksenija je imela iz prvega zakona hčer Katarino, z Ivico pa sta dobila hčer Nedo.

Leta 2003 sta kupila hišo na zagrebškem Goljaku, Ksenija pa se je po upokojitvi vse bolj posvečala možu in družini.

Njuna zgodba se je avgusta končala v razmiku le nekaj tednov

Ivica Urličić je umrl 12. avgusta, njegov pogreb pa je bil teden dni pozneje na zagrebškem Mirogoju. Po besedah Ksenijine dolgoletne prijateljice in televizijske kolegice Vesne Spinčić-Prelog je Ksenija že dan po pogrebu doživela možgansko kap. Od nje si ni več opomogla. Umrla je danes.