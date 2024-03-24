  • Delo d.o.o.
BRITANSKI DVOR

Temen škandal kraljičinega ljubljenčka

Bil je ljubljenček pokojne kraljice, zaradi škandala pa je pristal v nemilosti britanske kraljeve družine.
Z bivšo ženo sta kljub vsemu ostala dobra prijatelja. FOTO: Chris Jackson/Reuters
Z bivšo ženo sta kljub vsemu ostala dobra prijatelja. FOTO: Chris Jackson/Reuters
M. Fl.
 24. 3. 2024 | 20:25
3:01
A+A-

»Bil je spolni prestopnik. Prvič se je zgodilo v Londonu, ko sem bila še zelo mlada. Ghislaine (hči pokojnega medijskega mogotca Roberta Maxwella in tesna sodelavka Epsteina) me je zbudila in mi dejala, da bom ta dan spoznala princa. V tistem trenutku sem vedela, da me bo prodala njemu.

Odšli smo v klub Tramp. Princ Andrew mi je v separeju VIP dal alkohol. Prepričana sem, da je bila vodka. Vprašal me je, ali bi plesala.

Potem smo z Epsteinom in Ghislaine odšli z avtomobilom in ona mi je rekla: On pride in želim, da z njim počneš tisto, kar počneš z Epsteinom,« je leta 2019 za BBC pripovedovala tedaj 40-letna Virginia Roberts Giuffre in trdila, da jo je princ Andrew posilil, ko je imela komaj 17 let.

V tožbi, ki se je začela avgusta 2021 je navedla, da je tedaj že pokojni obsojeni pedofil Jeffrey Epstein trgoval z njenim telesom in jo silil v seks z njegovimi prijatelji, med katerimi je bil tudi drugi od treh sinov kraljice Elizabete II. in njenega moža princa Filipa.

Dodala je, da je princ ni zlorabljal le v Londonu, temveč tudi v Epsteinovi hiši na Manhattnu in na njegovem osebnem otoku na Deviških otokih ter da se je dobro zavedal, da je mladoletna.

Princ je zanikal vse obtožbe, a škandal je bil neizbežen, zaradi česar je leta 2019 odstopil od kraljevih dolžnosti.

Tri leta kasneje mu je kraljeva družina odvzela tudi vojaške naslove in kraljevska pokroviteljstva, prepovedana mu je bila uporaba naziva njegovo kraljevsko visočanstvo, a je bil vedno deležen podpore mame kraljice, prav zanj je namreč veljalo, da je njen najljubši otrok.

Britanski mediji so pisali, da je Elizabeta II. financirala njegovo pravno bitko, da bi dokazal nedolžnost, na drugi strani mu je ona prepovedala zastopanje kraljeve družine v javnosti. Leta 2022 je dosegel poravnavo z žrtvijo.

»Princ Andrew obžaluje svojo povezanost z Epsteinom ter spoštuje pogum Giuffrejeve in drugih žrtev. Obljubil je, da bo žrtvam nudil vso podporo in se zavzel za boj proti spolni trgovini,« je sodne spise povzemal Sky News.

Nekaj let, preden se je Andrew zapletel v ta škandal, se je leta 1996 ločil od Sarah Margaret Ferguson, bolj znane kot Fergie, s katero ima dve hčerki, princeso Eugenio in princeso Beatrice.

Po ločitvi so ga fotografski aparati večkrat ujeli v družbi lepih bolj ali manj znanih žensk, par pa je kljub razhodu ostal v dobrih odnosih in bivša zakonca sta dolgo delila dom Royal Lodge v Windsorju.

