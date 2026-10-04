Tereza Kesovija na 88. rojstni dan: »Ko pridem iz bolnišnice, bo sledila prava pojedina«

Hrvaška glasbena diva Tereza Kesovija danes praznuje 88. rojstni dan. Čeprav ga je nameravala preživeti skupaj s številnimi oboževalci v Koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu, so njen koncert pred nekaj dnevi odpovedali, prav tako pa tudi nastop, ki je bil predviden za nedeljo. Razlog so bile njene zdravstvene težave. Čeprav je še vedno v bolnišnici, je za Jutarnji list povedala, da se počuti precej bolje in da se ne predaja. O njenih zdravstvenih težavah je poročal tudi hrvaški portal 24sata.hr.

»Žal mi je, da zaradi višje sile nisem mogla izvesti dolgo napovedanega koncerta v Zagrebu in ga praznovati skupaj s svojim občinstvom. Tako zelo sem se veselila ... A takoj, ko si bom popolnoma opomogla, bomo vse nadoknadili,« je povedala.

Za rojstni dan nazdravila z jogurtom

Namesto s penino je Tereza za rojstni dan nazdravila kar z jogurtom. Kot pravi, je pomembna zdravica, ne pa to, s čim nazdravljaš. Dan ji je polepšala tudi prijateljica, ki ji je prinesla sadno torto. »Odlična je bila,« je povedala pevka in dodala, da bo po odhodu iz bolnišnice rojstni dan praznovala v družbi svojih najbližjih – z nekoliko »konkretnejšo hrano«.

Koncerte je morala odpovedati zaradi težav s srcem

Kesovija je letos začela svojo poslovilno koncertno turnejo. Po koncertih v Dubrovniku in Splitu bi morala ta konec tedna nastopiti še pred zagrebškim občinstvom, vendar so koncerta v Lisinskem odpovedali. Takrat se je oglasila tudi na družbenih omrežjih in pojasnila, da je morala kljub velikemu veselju zaradi prihajajočih koncertov sprejeti težko odločitev. Zaradi nepričakovanih kardioloških težav in izrecnega navodila zdravniške ekipe je bila prisiljena odpovedati oziroma preložiti srečanje s svojim občinstvom.

Kot je zapisala, mora tokrat svoje srce poslušati na nekoliko drugačen način in mu nameniti čas za okrevanje.

»Iz srca vam hvala za razumevanje, ljubezen in podporo, ki sem ju vedno čutila in čutim, da ju imam od vseh vas tudi zdaj. Pazite nase, jaz pa bom naredila vse, da si čim prej opomorem, da bomo vse to nadoknadili in skupaj peli glasneje kot kadar koli prej. Vse vas imam rada, vaša Tereza.«