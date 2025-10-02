Terminator in papež združila moči: »Vsak katoličan je lahko križar za okolje«

»En sam človek ne more terminirati onesnaževanja,« je nekdanji bodibilder, filmski igralec in politik, zdaj pa okoljski aktivist Arnold Schwarzenegger povedal na konferenci Raising Hope for Climate Justice (Upanje za podnebno pravičnost), ki poteka v Castel Gandolfu pri Rimu. Zato je moči združil s papežem Leonom XIV., ki se je pridružil okoljskim strokovnjakom in aktivistom, med katerimi je po poročanju AFP torej tudi igralec, znan predvsem po franšizi Terminator.

Vsak izmed 1,4 milijarde katoličanov je lahko križar za okolje!

Konferenca poteka v papeževi rezidenci, tridnevni dogodek pa zaznamuje 10. obletnico znamenitega podnebnega manifesta pokojnega papeža Frančiška Laudato Si', v katerem je med drugim pozval k ukrepanju proti podnebnim spremembam, ki jih znanstveniki pripisujejo človeštvu. Ameriški papež nadaljuje Frančiškovo poslanstvo in opozarja, da je čas za odločno in usklajeno ukrepanje: »Besede niso več dovolj.« Pred izvolitvijo na čelo Katoliške cerkve je Robert Francis Prevost sicer okoli 20 let deloval kot misijonar v Peruju, kjer je pomagal tudi ranljivim skupnostim, ki so trpele zaradi podnebnih sprememb, vključno s hudimi poplavami.

Te dni se mudi v Vatikanu. FOTO: Filippo Monteforte/Afp

Del škode nepovraten

Čeprav je daleč najbolj vpliven mož na svetu, je ameriški predsednik Donald Trump te dni na sedežu Združenih narodov med drugim razlagal, da so podnebne spremembe največja prevara v zgodovini. Več razuma prihaja vsaj iz Vatikana, kjer ne nasprotujejo ugotovitvam znanstvenikov. Časa namreč ni veliko, tudi papež Frančišek je leta 2023 opozoril, da je del škode že nepovraten. Emisije toplogrednih plinov, ki poganjajo globalno segrevanje, po svetu še naraščajo, do konca desetletja pa bi se morale skoraj dvakrat zmanjšati, če želimo omejiti segrevanje na raven, dogovorjeno leta 2015 v pariškem sporazumu. Prav vprašanje, kako doseči ta cilj, bo v ospredju novembrskega podnebnega vrha v Braziliji. V tem kontekstu bodo na konferenci v papeževi poletni rezidenci pregledali dosedanji napredek in nujne naslednje korake, so sporočili organizatorji.

Schwarzenegger je v Vatikanu dejal, da mora Katoliška cerkev s svojim vplivom pripomoči h globalnemu boju proti podnebnim spremembam: »Moramo sodelovati. Na svetu je 1,4 milijarde katoličanov, 200.000 cerkva in okoli 400.000 duhovnikov. Predstavljajte si moč te komunikacije! Vsak izmed teh 1,4 milijarde katoličanov je lahko križar za okolje.«