Hollywoodska zakonca v težavah? Luksuzno posestvo prodajata vse ceneje

Slavni hollywoodski par v postavi Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas že dlje časa neuspešno prodaja impresivno nepremičnino v Irvingtonu v okrožju Westchester. Zato sta ponovno znižala ceno luksuznega posestva, ki se razprostira na 12 hektarjih in ponuja vrsto ugodja, kakršnega le redko vidimo celo v najdražjih ameriških vilah. Po navedbah oglasa je vila zdaj na trgu za približno 8,97 milijona evrov, kar je precej manj od začetnih približno 11 milijonov evrov. Nepremičnino ob reki Hudson sta za približno 4,14 milijona evrov, potem ko sta se preselila iz večje hiše v bližnjem Bedfordu, ki sta jo po poročanju medijev prodala za približno 18,86 milijona evrov, kupila leta 2019.

Vila z razgledom na reko in številnimi luksuznimi dodatki

Posestvo, znano pod imenom Longmeadow leži na 12 hektarjih zemljišča. V oglasu je opisano kot prostor, ki je hkrati veličasten in intimen, s poudarkom na razgledu na reko Hudson in osupljivo naravo, ki ga obdaja. Hiša ima osem spalnic in 11,5 kopalnice, zakonca sta jo tudi dodobra prenovila. Med izstopajočimi elementi so dvonadstropna knjižnica, obložena z lesom, fitnes, notranji bazen in igralnica. V oglasu poudarjajo še, da spodnja etaža ponuja popolno izkušnjo, s prostori za rekreacijo, vadbo in druženje.

V pritličju so formalna dnevna soba, jedilnica in kuhinja, glavni adut pa je loža, ki vodi na približno 30 metrov dolgo teraso, obrnjeno proti zahodu. Ta del hiše ponuja odprt pogled na reko in še dodatno poudarja ekskluzivnost posestva. Tudi zunanjost ne zaostaja za notranjostjo. Na vrtu so poletna hišica, dodatna kuhinja in prostoren prostor za obedovanje na prostem, nad katerim visi velik lestenec. Oglas za hišo je bil aprila 2025 umaknjen, nato pa že naslednji mesec ponovno objavljen s ceno približno 9,2 milijona evrov. Zdaj je znova na trgu, tokrat s še nižjo ceno, približno 8,97 milijona evrov. Kljub prestižni lokaciji, veliki parceli in razkošni opremi se zdi, da posestvo Longmeadow za zdaj še ni našlo novega lastnika.