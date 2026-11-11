Težki dnevi za Meghan Markle: po šokantnih novicah sprejela zgovorno odločitev

Skoraj tri tedne po tem, ko so v javnost prišle pretresljive obtožbe na račun njenega očeta, se je Meghan Markle prvič pojavila v javnosti. Z možem, princem Harryjem, je obiskala Evropski parlament v Bruslju, kjer so odprli umetniško instalacijo z naslovom Izgubljeni zasloni (Lost Screen Memorial), poroča Daily Mail. Potujoča umetniška instalacija je posvečena otrokom, ki so umrli, potem ko so bili na spletu izpostavljeni zlorabam ali škodljivim vsebinam. Dogodek je del kampanje njune fundacije Archewell, ki opozarja na pomen varnosti otrok, zlasti v digitalnem okolju.

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Zakonca sta se dogodka udeležila z namenom, da bi skupaj nagovorila zbrane. Vendar je po pretresljivih novicah o njenem očetu uvodni govor na koncu, čeprav je bilo načrtovano drugače, prevzel le princ Harry. »Trenutno preprosto ni čustveno dovolj močna za javne nastope in se je odločila, da bo moža samo poslušala,« je vir povedal za časnik The Telegraph. Harry je sodeloval tudi na okrogli mizi z naslovom Onkraj obljub: Gradnja digitalne prihodnosti, ki služi otrokom, kjer so razpravljali o zaščiti otrok v digitalnem svetu.

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Njen oče je v hišnem priporu

Spomnimo, njen 82-letni oče Thomas Markle starejši je bil potem, ko so agenti ameriškega Zveznega preiskovalnega urada FBI v Los Angelesu zasegli večjo količino gradiva iz dveh skladiščnih prostorov, ki ju je najemal skoraj dve desetletji, aretiran. Obtožen je enega kaznivega dejanja, povezanega s posedovanjem otroške pornografije. Po izpustitvi iz pripora proti plačilu varščine mu je sodišče odredilo hišni pripor in obvezno nošenje elektronske naprave za nadzor, po zadnjih informacijah pa je to odstranil in je zato znova v priporu.

FOTO: Nicolas Tucat/Afp

Preiskava se je začela, potem ko naj bi njegov sin Thomas Markle mlajši oktobra policiji na Filipinih in FBI-ju prijavil očeta. Nezakonite vsebine naj bi namreč odkril med njegovimi stvarmi v mestu Cebu. Meghan je obtožbe zoper očeta označila za globoko pretresljive. Z njim sicer ni v stikih že od obdobja pred svojo poroko s princem Harryjem leta 2018.