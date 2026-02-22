»Stroj za zasvojenost«: testni primer 20-letnice, ki je Instagram začela uporabljati pri devetih letih

Mark Zuckerberg se je na Višjem sodišču v Los Angelesu v primeru, kjer tožniki navajajo, da so platforme, kot je instagram, zasnovane tako, da pritegnejo in zadržijo mladoletnike, kar bi lahko negativno vplivalo na njihovo duševno zdravje, znašel na klopi za priče. Šef Mete je v sodni dvorani med dolgim in napetim zaslišanjem, ki je pritegnilo veliko pozornosti javnosti, pričal osebno. 20-letna tožnica Kaley G. M. namreč trdi, da je instagram začela uporabljati že pri devetih letih, kar je negativno vplivalo na njeno duševno zdravje. Njena tožba je bila izbrana kot testni primer med stotinami podobnih, medtem ko so nekatere druge družbe, kot sta TikTok in Snapchat, s prizadetimi že dosegle izvensodno poravnavo. Zuckerberg je na sodišču izjavil, da otrokom, mlajšim od 13 let, nikoli ni bilo dovoljeno uporabljati instagrama, vendar je priznal, da je izvajanje nadzora zelo težko, saj mnogi uporabniki lažejo o svoji starosti.

FOTO: Mona Edwards/Reuters

»Na splošno menim, da obstaja skupina ljudi, verjetno precejšnja, ki, da bi uporabljali naše storitve, laže o svoji starosti,« je povedal med pričanjem. »Upoštevanje pravil je ločeno in zelo težko vprašanje.« Čeprav je Zuckerberg trdil, da Meta ne postavlja ciljev glede časa, ki ga uporabniki preživijo na instagramu, notranji dokumenti, predstavljeni na sodišču, govorijo drugače. Ti razkrivajo, da je podjetje analiziralo, spremljalo in spodbujalo rast časa uporabe aplikacije, tudi med mlajšimi uporabniki. Med sodnim zaslišanjem je bil prikazan velik plakat z objavami tožnice skozi leta, medtem ko je njen odvetnik zasliševal Zuckerberga o morebitni škodi, ki jo je platforma lahko povzročila.

FOTO: Mike Blake/Reuters

Meta je po drugi strani sporočila, da je ključno vprašanje za poroto, ali je instagram pomembno prispeval k duševnim težavam tožnice, pri čemer so poudarili, da je ta imela težave že pred uporabo družbenih omrežij. Sodnica je med obravnavo izdala strogo opozorilo glede uporabe Metinih pametnih očal z umetno inteligenco v sodni dvorani, pri čemer je poudarila, da je prepovedano kakršnokoli prepoznavanje obrazov porote. Zuckerbergovo pričanje je dodatno postavilo pod vprašaj njegov javni ugled, ki glede na raziskave, med ameriško javnostjo ni posebej pozitiven.

Sojenje poteka v času, ko Meta povečuje politično financiranje v Kaliforniji, vlaga milijone dolarjev v kampanje, razvoj AI sistemov in politične iniciative. Zuckerberg obenem poudarja, da namerava velik del svojega premoženja preko sklada Chan Zuckerberg podariti v znanstvene raziskave. Poleg Mete je bila tožba vložena tudi proti You Tubu, ki naj bi prav tako ustvaril stroj za zasvojenost. »Te družbe so zgradile mehanizme, zasnovane tako, da povzročajo zasvojenost v otroških možganih, in to so storile namerno,« je izjavil odvetnik Mark Lanier, obtožujoč Meto in YouTube, da nista opozorila na nevarnosti, ki jih oblika teh platform predstavlja za mlade uporabnike, ter da izkoriščata prezaposlene starše, ki se zatekajo k digitalnemu varstvu za otroke.

»Ta primer govori o dveh najbogatejših korporacijah v zgodovini, ki so konstruirale zasvojenost v otroških možganih. Razkril bom stroj za zasvojenost, interne dokumente, ki jih ljudje običajno ne vidijo, in e-maile Marka Zuckerberga ter vodstvenih delavcev YouTuba.« Čeprav vzporedni sodni proces že izključuje Zuckerbergovo osebno finančno odgovornost, strokovnjaki menijo, da bi že samo njegovo pričanje na sodišču lahko dodatno vplivalo na dojemanje Mete in njen položaj v javnosti. Izid sojenja še ni znan, jasno pa je, da bo imel primer daljnosežne posledice za tehnološko industrijo in odpira vprašanje odgovornosti družbenih omrežij do mladih uporabnikov. Medtem se po svetu že razpravlja o dvigu starostne meje za uporabo družbenih omrežij na 16 let.