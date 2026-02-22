  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TOŽBA

»Stroj za zasvojenost«: testni primer 20-letnice, ki je Instagram začela uporabljati pri devetih letih

Lastnik Mete, Mark Zuckerberg, se je bil primoran zagovarjati na sodišču v Los Angelesu.
FOTO: Mike Blake/Reuters

FOTO: Mike Blake/Reuters

FOTO: Mike Blake/Reuters

FOTO: Mike Blake/Reuters

FOTO: Mona Edwards/Reuters

FOTO: Mona Edwards/Reuters

FOTO: Mike Blake/Reuters

FOTO: Mike Blake/Reuters

FOTO: Mike Blake/Reuters
FOTO: Mike Blake/Reuters
FOTO: Mona Edwards/Reuters
FOTO: Mike Blake/Reuters
M. Fl.
 22. 2. 2026 | 07:13
 22. 2. 2026 | 07:42
4:03
A+A-

Mark Zuckerberg se je na Višjem sodišču v Los Angelesu v primeru, kjer tožniki navajajo, da so platforme, kot je instagram, zasnovane tako, da pritegnejo in zadržijo mladoletnike, kar bi lahko negativno vplivalo na njihovo duševno zdravje, znašel na klopi za priče. Šef Mete je v sodni dvorani med dolgim in napetim zaslišanjem, ki je pritegnilo veliko pozornosti javnosti, pričal osebno. 20-letna tožnica Kaley G. M. namreč  trdi, da je instagram začela uporabljati že pri devetih letih, kar je negativno vplivalo na njeno duševno zdravje. Njena tožba je bila izbrana kot testni primer med stotinami podobnih, medtem ko so nekatere druge družbe, kot sta TikTok in Snapchat, s prizadetimi že dosegle izvensodno poravnavo. Zuckerberg je na sodišču izjavil, da otrokom, mlajšim od 13 let, nikoli ni bilo dovoljeno uporabljati instagrama, vendar je priznal, da je izvajanje nadzora zelo težko, saj mnogi uporabniki lažejo o svoji starosti.

FOTO: Mona Edwards/Reuters
FOTO: Mona Edwards/Reuters

»Na splošno menim, da obstaja skupina ljudi, verjetno precejšnja, ki, da bi uporabljali naše storitve, laže o svoji starosti,« je povedal med pričanjem. »Upoštevanje pravil je ločeno in zelo težko vprašanje.« Čeprav je Zuckerberg trdil, da Meta ne postavlja ciljev glede časa, ki ga uporabniki preživijo na instagramu, notranji dokumenti, predstavljeni na sodišču, govorijo drugače. Ti razkrivajo, da je podjetje analiziralo, spremljalo in spodbujalo rast časa uporabe aplikacije, tudi med mlajšimi uporabniki. Med sodnim zaslišanjem je bil prikazan velik plakat z objavami tožnice skozi leta, medtem ko je njen odvetnik zasliševal Zuckerberga o morebitni škodi, ki jo je platforma lahko povzročila.

FOTO: Mike Blake/Reuters
FOTO: Mike Blake/Reuters

Meta je po drugi strani sporočila, da je ključno vprašanje za poroto, ali je instagram pomembno prispeval k duševnim težavam tožnice, pri čemer so poudarili, da je ta imela težave že pred uporabo družbenih omrežij. Sodnica je med obravnavo izdala strogo opozorilo glede uporabe Metinih pametnih očal z umetno inteligenco v sodni dvorani, pri čemer je poudarila, da je prepovedano kakršnokoli prepoznavanje obrazov porote. Zuckerbergovo pričanje je dodatno postavilo pod vprašaj njegov javni ugled, ki glede na raziskave, med ameriško javnostjo ni posebej pozitiven.

Sojenje poteka v času, ko Meta povečuje politično financiranje v Kaliforniji, vlaga milijone dolarjev v kampanje, razvoj AI sistemov in politične iniciative. Zuckerberg obenem poudarja, da namerava velik del svojega premoženja preko sklada Chan Zuckerberg podariti v znanstvene raziskave. Poleg Mete je bila tožba vložena tudi proti You Tubu, ki naj bi prav tako ustvaril stroj za zasvojenost. »Te družbe so zgradile mehanizme, zasnovane tako, da povzročajo zasvojenost v otroških možganih, in to so storile namerno,« je izjavil odvetnik Mark Lanier, obtožujoč Meto in YouTube, da nista opozorila na nevarnosti, ki jih oblika teh platform predstavlja za mlade uporabnike, ter da izkoriščata prezaposlene starše, ki se zatekajo k digitalnemu varstvu za otroke.

»Ta primer govori o dveh najbogatejših korporacijah v zgodovini, ki so konstruirale zasvojenost v otroških možganih. Razkril bom stroj za zasvojenost, interne dokumente, ki jih ljudje običajno ne vidijo, in e-maile Marka Zuckerberga ter vodstvenih delavcev YouTuba.« Čeprav vzporedni sodni proces že izključuje Zuckerbergovo osebno finančno odgovornost, strokovnjaki menijo, da bi že samo njegovo pričanje na sodišču lahko dodatno vplivalo na dojemanje Mete in njen položaj v javnosti. Izid sojenja še ni znan, jasno pa je, da bo imel primer daljnosežne posledice za tehnološko industrijo in odpira vprašanje odgovornosti družbenih omrežij do mladih uporabnikov. Medtem se po svetu že razpravlja o dvigu starostne meje za uporabo družbenih omrežij na 16 let.

Več iz teme

Mark Zuckerbergmetafacebookdružbena omrežjatožba
ZADNJE NOVICE
09:58
Novice  |  Svet
UKRAJINA

To je mlada policistka (23), ki je umrla v eksploziji, ko je posredovala zaradi vloma v trgovino (FOTO in VIDEO)

Rusija napadla več mest v Ukrajini.
22. 2. 2026 | 09:58
09:47
Šport  |  Športni trači
NA INSTAGRAMU

Lindsey Vonn v čustvenem zapisu udarila nazaj! »Nisem sebična. Vrnitev ni bila zaman, bila je vse«

Ameriška alpska smučarka navkljub hudemu padcu na olimpijskem smuku ne obžaluje vrnitve na bele strmine.
22. 2. 2026 | 09:47
09:34
Novice  |  Svet
OSEBE Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI

Občani se bojijo za življenje, sistem nemočen, le redko jim odredijo prisilno zdravljenje

Sosedi z duševnimi motnjam ogrožajo, kaj dela policija in druge pristojne institucije?
22. 2. 2026 | 09:34
09:22
Bulvar  |  Glasba in film
NOVO POGLAVJE

Grehi vroče učiteljice Anje Belini (FOTO in VIDEO)

Po dolgih pripravah in sodelovanju z ekipo Raay Music začenja novo karierno poglavje.
22. 2. 2026 | 09:22
09:00
Bulvar  |  Suzy
ZNAJDE SE V VSEH VLOGAH

Vsestranski Jernej Kuntner: z lahkoto je tudi zdravnik (Suzy)

Po novem ga lahko gledamo v zgodovinskem celovečercu Exodus 1945: Naša kri.
22. 2. 2026 | 09:00
08:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNI NESREČI

Kaj se dogaja v Ljubljani? Po smrti delavca v Štepanjskem naselju policisti poročajo o še eni grozljivi delovni nesreči

Na območju Bežigrada se je v soboto zgodila še ena delovna nesreča.
22. 2. 2026 | 08:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki