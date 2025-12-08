Thomas Markle razkriva resnico: »Meghan ni stopila z mano v stik.«

Očetu Meghan Markle so amputirali levo nogo, ta pa je ta konec tedna za Mail on Sunday potožil, da ne želi umreti sprt s svojo hčerko in da bi rad spoznal Meghanina otroka, princa Archieja, princeso Lilibet ter njenega moža, vojvodo Susseškega. V intervjuju za omenjeno publikacijo iz bolniške postelje na Filipinih je prosil: »Nočem umreti v sporu,« in Meghan pozval, naj ga obišče še enkrat, preden umre. V petek je Meghanin predstavnik dejal, da je vojvodinja stopila v stik s svojim očetom, a gospod Markle je kasneje za Daily Mail povedal, da ga je ta izjava zmedla in dodal, da ni prejel nobenih sporočil, čeprav svoje telefonske številke ni spreminjal.

V soboto zvečer je predstavnik Susseških sporočil, da je Meghan očetu poslala e-pošto ter da je videti, da je bila dostavljena in se ni vrnila kot nedostavljena. Vendar Mail on Sunday navaja, da je bila poslana na naslov, ki ga Thomas že vsaj pet let ne uporablja. Drugi družinski člani in bližnji prijatelji prav tako pravijo, da Thomas e-pošte sploh ne uporablja. Gospod Markle je ta konec tedna še povedal, da svoje telefonske številke po sporu s hčerko namenoma ni spreminjal, da bi ga Meghan vedno lahko kontaktirala, vendar prejšnji teden od nje ni prejel nobenega sporočila. Mail on Sunday je s soglasjem gospoda Markla v bolnišnici to samostojno preveril, in potrdili so, da po njihovem vedenju Meghan ali njen predstavnik niso stopili v stik ne z upravo ne z recepcijo, ne z intenzivno nego ne z zdravniki ali medicinskimi sestrami, ki skrbijo za gospoda Markla.

FOTO: Instagram

Vir iz bolnišnice je povedal: »Gospod Markle je VIP pacient. Seveda vsi vemo, kdo je. Če bi poklicala Meghan ali kdo, ki je z njo povezan, bi vedeli.« Eden izmed Thomasovih zdravnikov je z izrecnim dovoljenjem pacienta povedal, da je bila operacija nujna: »Morali smo odstraniti nogo. Imel je velik krvni strdek, ki je zaustavil prekrvavitev stopala in spodnjega dela noge. Šlo je za operacijo, ki je odločala o življenju ali smrti. Če bi strdek prišel do srca, bi bil najverjetneje usoden. Okreva dobro, vendar še ni iz nevarnosti.« Gospod Markle s hčerko, ki v tem času oglašuje božično izdajo svoje Netflixove oddaje Z ljubeznijo, Meghan, v kateri poudarja pomen družinske ljubezni, že od njene poroke s princem Harryjem leta 2018 nima stikov.

Do razkola je prišlo, ko je med pripravami na poroko poziral za paparace, kar je pozneje pojasnil kot poskus, da bi izboljšal svojo javno podobo. Nato je doživel dva srčna infarkta in je bil prešibak, da bi jo pospremil do oltarja v kapeli sv. Jurija v Windsorju. To vlogo je prevzel tedanji valižanski princ Charles, kar je gospod Markle pozneje opisal kot izjemno prijazno gesto. Thomas Markle ostaja v stabilnem stanju na intenzivni negi v bolnišnici v Cebuju, pristaniškem mestu na Filipinih, kamor se je preselil v začetku letošnjega leta, da bi se umaknil od nenehnih zgodb o hčerki in Harryju. Pričakuje se, da ga bodo že jutri premestili na navadni oddelek.

Za Mail on Sunday je v bolniški postelji poziral za fotografijo in povedal, da je želel spregovoriti, da se zahvalim vsem dobronamernim ljudem z vsega sveta, ki mi pošiljajo spodbudna sporočila za okrevanje, še posebej tistim iz Britanije: »Zelo sem hvaležen.«