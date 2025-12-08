  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LAŽ ALI RESNICA

Thomas Markle razkriva resnico: »Meghan ni stopila z mano v stik.«

Meghan Markle vztraja, da je stopila v stik s svojim bolnim očetom Thomasom, ta njene besede zanika.
FOTO: AFP 
FOTO: AFP 
M. Fl.
 8. 12. 2025 | 13:25
3:32
A+A-

Očetu Meghan Markle so amputirali levo nogo, ta pa je ta konec tedna za Mail on Sunday potožil, da ne želi umreti sprt s svojo hčerko in da bi rad spoznal Meghanina otroka, princa Archieja, princeso Lilibet ter njenega moža, vojvodo Susseškega. V intervjuju za omenjeno publikacijo iz bolniške postelje na Filipinih je prosil: »Nočem umreti v sporu,« in Meghan pozval, naj ga obišče še enkrat, preden umre. V petek je Meghanin predstavnik dejal, da je vojvodinja stopila v stik s svojim očetom, a gospod Markle je kasneje za Daily Mail povedal, da ga je ta izjava zmedla in dodal, da ni prejel nobenih sporočil, čeprav svoje telefonske številke ni spreminjal. 

V soboto zvečer je predstavnik Susseških sporočil, da je Meghan očetu poslala e-pošto ter da je videti, da je bila dostavljena in se ni vrnila kot nedostavljena. Vendar Mail on Sunday navaja,  da je bila poslana na naslov, ki ga Thomas že vsaj pet let ne uporablja. Drugi družinski člani in bližnji prijatelji prav tako pravijo, da Thomas e-pošte sploh ne uporablja. Gospod Markle je ta konec tedna še povedal, da svoje telefonske številke po sporu s hčerko namenoma ni spreminjal, da bi ga Meghan vedno lahko kontaktirala, vendar prejšnji teden od nje ni prejel nobenega sporočila. Mail on Sunday je s soglasjem gospoda Markla v bolnišnici to samostojno preveril, in potrdili so, da po njihovem vedenju Meghan ali njen predstavnik niso stopili v stik ne z upravo ne z recepcijo, ne z intenzivno nego ne z zdravniki ali medicinskimi sestrami, ki skrbijo za gospoda Markla.

FOTO: Instagram
FOTO: Instagram

Vir iz bolnišnice je povedal: »Gospod Markle je VIP pacient. Seveda vsi vemo, kdo je. Če bi poklicala Meghan ali kdo, ki je z njo povezan, bi vedeli.« Eden izmed Thomasovih zdravnikov je z izrecnim dovoljenjem pacienta povedal, da je bila operacija nujna: »Morali smo odstraniti nogo. Imel je velik krvni strdek, ki je zaustavil prekrvavitev stopala in spodnjega dela noge. Šlo je za operacijo, ki je odločala o življenju ali smrti. Če bi strdek prišel do srca, bi bil najverjetneje usoden. Okreva dobro, vendar še ni iz nevarnosti.« Gospod Markle s hčerko,  ki v tem času oglašuje božično izdajo svoje Netflixove oddaje Z ljubeznijo, Meghan, v kateri poudarja pomen družinske ljubezni, že od njene poroke s princem Harryjem leta 2018 nima stikov.

Do razkola je prišlo, ko je med pripravami na poroko poziral za paparace, kar je pozneje pojasnil kot poskus, da bi izboljšal svojo javno podobo. Nato je doživel dva srčna infarkta in je bil prešibak, da bi jo pospremil do oltarja v kapeli sv. Jurija v Windsorju. To vlogo je prevzel tedanji valižanski princ Charles, kar je gospod Markle pozneje opisal kot izjemno prijazno gesto. Thomas Markle ostaja v stabilnem stanju na intenzivni negi v bolnišnici v Cebuju, pristaniškem mestu na Filipinih, kamor se je preselil v začetku letošnjega leta, da bi se umaknil od nenehnih zgodb o hčerki in Harryju. Pričakuje se, da ga bodo že jutri premestili na navadni oddelek.

Za Mail on Sunday je v bolniški postelji poziral za fotografijo in povedal, da je želel spregovoriti, da se zahvalim vsem dobronamernim ljudem z vsega sveta, ki mi pošiljajo spodbudna sporočila za okrevanje, še posebej tistim iz Britanije: »Zelo sem hvaležen.«

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
PO NUJNI HOSPITALIZACIJI

Oče Meghan Markle ostal brez noge: »Ni bilo izbire, šlo je za življenje ali smrt«

Čakala naj bi ga še ena operacija, saj se zdravniki ukvarjajo tudi z nevarnim krvnim strdkom.
6. 12. 2025 | 11:47
Bulvar  |  Tuji trači
V ODDDAJI PRI COLBERTU

Izžvižgani princ Harry: »Zelo neprijetno.«

Princ Harry je pri Stephenu Colbertu govoril o Donaldu Trumpu in posnel nekaj skečev.
5. 12. 2025 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
RAZKOL V DRUŽINI

Meghan Markle blesti na televiziji, njen oče pa pa se bori za življenje: mu bo končno odpustila?

Thomasa Markla (81) odpeljali v bolnišnico, čaka ga nova operacija zaradi krvnega strdka?!
4. 12. 2025 | 20:25

Več iz teme

Meghan Markleprinc HarryThomas Markle
ZADNJE NOVICE
14:25
Bulvar  |  Suzy
VSAKA MALO DRUGAČNA

Matevž Šalehar - Hamo: kitare so njegove kriptovalute (Suzy)

Doma ima sicer kakšnih 25 kitar, igra pa jih v resnici le nekaj.
8. 12. 2025 | 14:25
14:15
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI LOTO

Loterija Slovenije ima slabe novice glede omejene izdaje Novoletnega Lota!

Vse srečke letošnje omejene izdaje Novoletnega Lota so že pošle. V ospredju ostajajo pričakovanja, ugibanja in vprašanje, komu bo novo leto prineslo presenečenje.
8. 12. 2025 | 14:15
14:04
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
AVSTRIJA

Tri mladoletne požigalke v enem mesecu podtaknile 18 požarov

Policija je v nedeljo sporočila, da so tri dekleta, stara 17 in 18 let, osumljena, da so novembra v več okrožjih podtaknila skupno 18 požarov
8. 12. 2025 | 14:04
13:37
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZKRIVAMO STARE MODROSTI ČLOVEŠTVA

15 starodavnih pravil za življenje

Živeti izpolnjeno življenje ni stvar sreče, ampak tudi modrosti. Objavljamo 15 starodavnih modrosti, ki so vam v pomoč.
8. 12. 2025 | 13:37
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
LAŽ ALI RESNICA

Thomas Markle razkriva resnico: »Meghan ni stopila z mano v stik.«

Meghan Markle vztraja, da je stopila v stik s svojim bolnim očetom Thomasom, ta njene besede zanika.
8. 12. 2025 | 13:25
13:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Markovec v temi in paniki: ogljikov monoksid iz plinske peči izpraznil blok

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogodku.
8. 12. 2025 | 13:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Je investiranje res kot igra na srečo?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Razno
POKOJNINE

Modra decembrska poteza za več prihranka

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ali je vaša IT-infrastruktura pripravljena na digitalne izzive?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za nepozabne božično-novoletne jedi

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki