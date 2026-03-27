Thompson podira rekorde, a vseeno izvisel! Stroka ga je popolnoma ignorirala

Nocoj bo v dvorani Gripe v Splitu potekala 33. podelitev nagrade Porin. Gre za svojevrstno priznanje glasbene stroke, katere ustanovitelji so Hrvaško društvo skladateljev (HDS), Hrvaška glasbena unija (HGU) in Hrvaška radiotelevizija.

Po besedah Ivane Martinac, glavne tajnice glasbene nagrade Porin, je bilo letos skupno prijavljenih 331 album v 33 kategorijah. Od tega jih je 111 konkuriralo v kategoriji Album leta. V kategoriji Pesem leta je tekmovalo kar 291 pesmi.

Thompson brez ene same nominacije

Kljub vsem možnim rekordom, ki jih je dosegel v letu 2025, je Marko Perković Thompson ostal brez ene same nominacije za glasbeno nagrado Porin. Čeprav je bilo za najuglednejšo glasbeno nagrado na Hrvaškem predlaganih na stotine albumov in pesmi, so letos nominacije za Thompsonova glasbena dela povsem izostale, navaja narodni.hr. Tudi predlogi založniške hiše Croatia Records za Perkovićeva dela niso našli poti do ušes strokovne javnosti.

Thompsonove številke v letu 2025

Marko Perković Thompson je junija lani izdal studijski album Hodočasnik. Album je 25. junija zasedel prvo mesto uradne lestvice Hrvaške diskografske zveze in tam ostal več tednov. V zgolj treh tednih je postal najbolje prodajani domači album v prvi polovici leta 2025. Croatia Records se je ob tem julija lani pohvalila, da je Perković za ta album leta 2025 osvojil dve nagradi Cesarica,