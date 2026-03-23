Thompsonova Diva v uniformi: razvpiti pevec ponosno pospremil hčerko v vojsko (FOTO)

Medtem ko njegovi podporniki v njegovih pesmih iščejo domoljubni navdih, nasprotniki pa mu očitajo sporno ideologijo, je družina enega najbolj kontroverznih hrvaških glasbenikov, Marka Perkovića - Thompsona, poskrbela, da si bo nova generacija hrvaških vojakov slovesno prisego še posebno zapomnila. V Požegi je namreč vso pozornost ukradla pevčeva hči, Diva Perković, ki se je odločila za vstop v vojsko.

Pevec, ki že desetletja polni dvorane, hkrati pa zaradi uporabe spornih zgodovinskih gesel in simbolov redno dviga prah po celotni Evropi, je s ponosom opazoval hčerko v uniformi; svojo družino sicer le redko izpostavlja javnosti. Po podatkih hrvaškega ministrstva za obrambo se je tokrat domovini zaobljubilo 800 mladih, med katerimi pa ženske ostajajo v izraziti manjšini. Med skupno 82 dekleti v uniformi je bila tudi Diva. Sodeč po odzivih s terena, je bila pozornost v vojašnici neizogibna, saj ime Perković, kjerkoli se pojavi, vedno sproži močne reakcije, bodisi odobravanje bodisi ostro kritiko. Ali bo vojaška pot za Divo postala stalnica ali gre zgolj za začasno preizkušnjo discipline, bo pokazal čas. Morda bo celo postala navdih za kakšno novo pesem?