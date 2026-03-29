Tiger Woods aretiran po nesreči, Trump pa: »Zelo mi je žal – Tiger ima nekaj težav« (VIDEO in FOTO)

Upravna služba šerifa okrožja Martin County v Združenih državah Amerike je v petek preko Facebooka potrdila, da je bil Tiger Woods, ameriški golfist, star 50 let, vpleten v nesrečo tistega popoldneva. Profesionalni golfist je bil sam v vozilu in se ni poškodoval; vseeno pa mu je šerif John M. Budensiek na novinarski konferenci sporočil, da je bil obtožen vožnje pod vplivom alkohola z nastalo materialno škodo. »Gospod Woods ni kazal nobenih poškodb, prav tako drugi udeleženec ni bil poškodovan,« je dejal Budensiek, ko je govoril o vozniku tovornjaka, ki je bil prav tako vpleten v incident. Dodal je, da je bil Woods »počasen na kraju dogodka zaradi alkohola«.

Potrdil je tudi, da je bil Woods »sam v avtomobilu« ob času nesreče, in dodal, da ni prepričan, ali je imel pripet varnostni pas. Budensiek je novinarjem povedal, da je bil Woods aretiran po tem, ko je kazal znake »osebne motnje«. Športnik je prestal alkotest, vendar je zavrnil urinotest, ki bi preveril prisotnost drugih drog ali zdravil, je sporočila šerifova pisarna. Po nesreči so ga odpeljali v zapor okrožja Martin. Njegova fotografija ob aretaciji je bila objavljena v petek zvečer, od takrat pa je bil izpuščen iz pripora po plačilu varščine.

FOTO: Martin County Sheriff's Office Via Reuters

Šerifova pisarna okrožja Martin je nesrečo sprva potrdila za ABC News. Tik pred 14. uro po lokalnem času je tovornjak za čiščenje s pritiskom, ki je vlekel majhen priklopnik, vozil severno po South Beach Road in upočasnjeval, da bi zavijal na dvorišče, je pojasnil Budensiek. Voznik je opazil Land Rover, ki ga je »prehiteval pri visoki hitrosti«, in »poskušal se umakniti na stran ceste, vendar je to majhna dvopasovna cesta in ni bilo rampe, kamor bi se umaknil,« je povedal šerif. »Medtem ko je poskušal premakniti vozilo na stran, ga je Land Rover prehitel v zadnjem trenutku, zavil, da bi se izognil trku, a je oplazil zadnji del priklopnika,« je nadaljeval Budensiek. Vozilo se je nato »prevrnilo na voznikova vrata severno mimo tovornjaka, ki se je izognil nesreči«.

Nesrečo komentiral tudi Trump

Predsednik Donald Trump je prav tako komentiral nesrečo Woodsu nekaj ur po incidentu. »Zelo mi je žal,« je Trump, star 79 let, povedal novinarjem. »Ima nekaj težav. Prišlo je do nesreče in to je vse, kar vem.« Predsednik, ki je Woodsu maja 2019 podelil Predsedniško medaljo svobode, najvišje državno civilno priznanje, je golf legendo označil kot »osupljivo osebo«. »Osupljiv človek,« je dejal Trump in dodal: »A ima nekaj težav. Ne želim o tem govoriti,« poroča People.

